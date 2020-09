Upad gibalnih sposobnosti otrok

Dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu je nekaj nepojmljivega.

Šole bi morale še bolj spodbujati gibanje. FOTO: Bowdenimages/Getty Images

Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok, ki so jih učitelji športne vzgoje maja in julija izvedli na več kot sto osnovnih šolah oziroma pri več kot 20.000 osnovnošolcih, kažejo, da je omejevanje telesne dejavnosti med epidemijo pri šolarjih pustilo občutne posledice. Kot pravi vodja športnovzgojnega kartona oziroma SLOfit, podatki v primerjavi z meritvijo aprila 2019 kažejo na velik upad vseh gibalnih sposobnosti, ki jih pri otrocih spremljajo, največji pa pri vzdržljivosti (za 18,6 odstotka pri dečkih in 15,3 odstotka pri deklicah) in koordinaciji celotnega telesa (za 13,5 odstotka). To sta ključni gibalni sposobnosti, ki ju pri urah športa v šoli in pri vadbi v društvih načrtno razvijajo in pri katerih so se učinki omejevanja gibanja izkazali za najbolj uničujoče. Posledično je padla splošna gibalna učinkovitost. Najpogostejši upad so zaznali pri 9-, 10- in 11-letnikih, ki sicer spadajo med najbolj telesno dejavne otroke, vključene v največ športnih interesnih dejavnosti na šolah in v zunajšolske športne vadbe.Čeprav so upad pričakovali, so za strokovnjake s Fakultete za šport rezultati šokantni: upad gibalne učinkovitosti so zaznali pri skoraj dveh tretjinah otrok! Splošna gibalna učinkovitost je pri povprečnem otroku upadla za več kot 13 odstotkov. Najbolj prizadeti so bili otroci, ki so bili prej najbolj telesno dejavni, opozarja Starc. Po epidemiji beležijo najnižji odstotek gibalno visoko učinkovitih otrok v zgodovini spremljanja, hkrati so pri več kot polovici otrok zaznali povečanje podkožnega maščevja, pri čemer ni velikih razlik med spoloma. »Dvajsetodstotni dvig deleža debelih otrok v enem letu je nekaj nepojmljivega, kar se v zgodovini Slovenije še ni zgodilo,« pravi Starc. »Jasno pa je, da s takim tempom, kot smo delali zdaj, stvari ne bomo mogli popraviti. Treba bo dati v peto prestavo.« Če bi se scenarij iz marca in aprila ponovil, bi po njegovih besedah lahko govorili o koronageneraciji: »To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, ki bodo učno manj uspešni in bodo vse življenje nosili breme ukrepov, ki smo jih določili odrasli.«Znižanje gibalne učinkovitosti se odraža v poslabšanju imunskega sistema, odpornosti. Učitelji opažajo, da je padla pozornost otrok pri pouku. V šolah bi bilo nujno treba spet vzpostaviti program Zdrav življenjski slog, ki je bil dokazano učinkovit za telesno zmogljivost otrok, poudarjajo strokovnjaki, in še, da bi moral biti predmet šport na urniku vsak dan. Pozivajo, naj se ne zapira igrišč in telovadnic, saj je bila s tem povzročena ogromna škoda.