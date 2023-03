Uničuje otroštva in razdira odnose

V letu 2021 je registrirana poraba znašala kar 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 let. Številka je bila še leto prej za skoraj liter nižja, pri tem pa ne pozabimo, da govorimo samo o registrirani porabi, vsa neregistrirana, ki je predvsem posledica domače porabe, številko zelo verjetno povzdigne vsaj še za petino, so ob začetku akcije 40 dni brez alkohola poudarili strokovnjaki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Odrasli moramo biti zgled

Odvisnost ni težava posameznika, ampak celotne družbe, pojasnjujejo strokovnjaki in spodbujajo k vzdržnosti od alkohola ter izkazovanju solidarnosti z mnogimi, ki tako ali drugače trpijo zaradi posledic čezmernega pitja ali zlorabe alkohola v družini. Pri Slovenski karitas tako opozarjajo, da se kar tretjina družin, ki se nanje obrne po pomoč, spopada z odvisnostjo od alkohola; v Sloveniji več kot 70.000 otrok trpi zaradi zlorabe alkohola.

Številni otroci na lastni koži prezgodaj spoznajo vse mogoče uničujoče posledice zlorabe alkohola za družinske odnose. FOTO: Tatyana Kalmatsuy, Getty Images

Tudi letošnja akcija se je tradicionalno začela na pepelnično sredo in sovpada s postom. Potekala bo do 8. aprila, vsekakor pa si vsi, ki se ji pridružujejo, prizadevajo, da bi k odgovornemu odnosu do alkohola pozivali vse leto in tako podprli vse tiste, ki jih je alkohol pahnil v stisko, posameznikom, ki so zabredli v odvisnost, pa pokazali možnost rešitve in alternative pitju. Poleg NIJZ in Slovenske karitas v akciji aktivno sodelujejo še Javna agencija RS za varnost prometa, Zavod Med.Over.Net ter mediji, društva in knjižnice, ambasadorja sta igralca in televizijska voditelja Nika Rozman in Nik Škrlec.

55 odstotkov odraslih najmanj enkrat na leto pije čezmerno.

Skrb vzbujajoče je njegovo uživanje med mladostniki. FOTO: Mediaphotos, Getty Images

A kljub številnim prizadevanjem različnih strok je stanje v naši družbi skrb vzbujajoče. Vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik sega po alkoholni pijači vsak teden, kar prinaša telesnemu in duševnemu zdravju številne negativne posledice. Strašljive so tudi številke s področja varnosti v prometu. Zloraba alkohola je namreč lani povzročila kar 1600 prometnih nesreč, kar je za pet odstotkov več kot v letu 2021. Kar 55 odstotkov odraslega prebivalstva vsaj enkrat na leto pije čezmerno, opozarjajo strokovnjaki na NIJZ in pristavljajo, da zaradi razlogov, neposredno povezanih s pitjem alkoholnih pijač, vsak dan umrejo trije ljudje, vse te smrti pa bi lahko preprečili. Pri tem pozabljamo, da bi morali kot odrasli otrokom ponuditi primeren zgled, ne pa jih potiskati v negotovo in nezdravo okolje; mnogi žal na lastni koži prezgodaj spoznajo vse mogoče uničujoče posledice zlorabe alkohola na družinske odnose ter telesno in duševno zdravje.

Strašljive so tudi številke s področja varnosti v prometu.

Na NIJZ želijo s preventivnimi dejavnostmi, prek programa Skupaj za zdravje, omogočiti podporo vsakemu, ki se odloči za pomemben korak v smeri zmanjšanja pitja alkohola. V vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji, v zdravstveno-vzgojnem centru in centru za krepitev zdravja potekajo brezplačna svetovanja za namen podpore pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola.