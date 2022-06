Resno opozorilo: tobak uničuje človeka in naravo

Kajenje tobaka škoduje vsakemu organu v telesu, uničuje pa tudi naš planet, ob svetovnem dnevu brez tobaka opozarjajo strokovnjaki. Tobak ogroža tudi okolje, se glasi letošnje geslo, ki se osredotoča na varovanje našega naravnega okolja.

Strup za človekovo telo in naravo FOTO: Bowonpat Sakaew/Getty Images

Zaradi gojenja tobaka vsako leto uničimo milijone hektarjev zemlje in gozdov, poudarjajo strokovnjaki, ta smrtonosna industrija zmanjšuje vire pitne vode in druge naravne vire, prevoz tobačnih izdelkov po svetu z izpuhi izdatno onesnažuje okolje, naravo zastrupljajo tudi milijarde in milijarde cigaretnih ogorkov, ki tako še naprej izločajo kemikalije v zrak, zemljo in vodo.

Pri Svetovni zdravstveni organizaciji zato pozivajo proizvajalce v tobačni industriji, naj prevzamejo odgovornost za nastalo okoljsko škodo, zakonodajalce pa k učinkovitim ukrepom, ki bodo obvarovali naš planet pred agresivnimi učinki gojenja tobaka in proizvodnje tobačnih izdelkov.

Zdravstvena stroka pa na svetovni dan znova opozarja na hude posledice uporabe tobaka za zdravje vsakega posameznika, tako kadilcev kot pasivnih kadilcev. »Kajenje, tudi pasivno, predstavlja enega od najpomembnejših vzrokov za bolezni srca in ožilja.

V centrih za krepitev zdravja medicinske sestre zato vse kadilce spodbujamo k opustitvi kajenja, saj lahko le popolna opustitev kajenja pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni in druge bolezni, ki jih povzroča tobak,« je povedala Nataša Vidnar, predsednica Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

Vlada RS je maja letos sprejela strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030, ki jo je pripravilo ministrstvo za zdravje. Dolgoročna vizija in glavni cilj strategije sta, da bi Slovenija do leta 2040 postala družba brez tobaka, kar pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne izdelke, ne bo presegel petih odstotkov.

Naš planet ogrožajo tudi milijarde cigaretnih ogorkov.

Med druge ključne cilje spadata zmanjševanje razširjenosti kajenja, uporabe povezanih in drugih nikotinskih izdelkov, neenakosti v kajenju in izpostavljenosti tobačnemu dimu ter izboljšanje izvajanja zakonodaje.