Umivanje rok rešuje življenja

Nadvse učinkovit, a preprost in cenovno dostopen ukrep: umivanje rok uspešno preprečuje širjenje okužb in razvoj bolezni. In tako tudi pomaga reševati življenja.

Najmlajše učimo z zgledom

Roke si umijemo vsakokrat, ko so vidno umazane, ob prihodu domov, pred pripravo jedi, vmes in po njej; pred obrokom ali preden hranimo koga drugega, pred nego bolnika in po njej, pred oskrbo rane oziroma poškodbe in po njej, pred menjavo plenic ter umivanjem otroka in potem, po uporabi stranišča, po smrkanju, kihanju, kašljanju, po dotikanju živali in živalskih ali drugih odpadkov. In še marsikdaj vmes, v sezoni prehladnih obolenj, v katero smo že zakorakali, pa je higiena rok še toliko pomembnejša.

Številne zdravstvene ustanove po svetu ne izpolnjujejo higienskih norm. FOTO: Santypan/Getty Images

O zlatih pravilih podučimo tudi najmlajše, a ker učimo z zgledom, je najpomembneje, da si roke temeljito in natančno umivamo tudi sami. Po večini smo kar prepričani, da to počnemo brezhibno, a dejstvo je, da si zaradi pomanjkanja časa ali pa preprostega prepričanja, da smo naredili že dovolj, rok ne umijemo tako dobro, kot bi si jih morali.

Najprej jih je treba pod tekočo vodo zmočiti in tako odplakniti že kar precej mikroorganizmov, tako je poznejše miljenje še učinkovitejše. Pred umivanjem vedno odstranimo ves nakit. Pomembno je, da namilimo in zdrgnemo vse predele rok in po celotni površini dlani, hrbtišč, med prsti, konice prstov, ne pozabimo palcev, predelov pod nohti ali zapestij, poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

S temeljitim umivanjem pomagamo preprečevati tudi covid-19.

Roke milimo vsaj 20 sekund. Drgnemo dlan ob dlan, dlan in hrbet roke, s sklenjenimi rokami z dlanjo proti dlani, med prsti, posebej zdrgnemo oba palca, konice prstov z nohti in zapestje. Bolj kot čas miljenja je pomembno, da namilimo vse predele rok in milo dobro speremo. Roke dobro osušimo. Najbolje, da jih obrišemo do suhega s papirnato brisačo ali s svojo brisačo za roke, ki jo redno menjamo. Pipo zapremo s komolcem ali papirjem in ne z umito golo roko, zlasti če nismo doma!

Topla voda in milo sta nam samoumevna, a marsikje po svetu ti dobrini pogrešajo, pa čeprav sta cenovno nadvse dostopni in dokazano učinkovito preprečujeta širjenje bolezni.

Umivanje rok z milom je še vedno nedosegljivo kar trem milijardam ljudi po svetu, najmlajši pa živijo v strahotni stiski zaradi lakote ali pomanjkanja kakovostnih hranil, nezmožnosti izobrazbe in drugih dejavnikov, ki jih potiskajo v čedalje globljo stisko, denimo, nezadostna higiena, saj je umivanje rok z milom in tekočo toplo vodo tam razkošje, ne pa nuja.

20 sekund si milimo roke.

Ne le gospodinjstva, higienskih norm ne dosega več kot 60 odstotkov zdravstvenih ustanov, smrtnost zaradi bolezni, kot so driska, pljučnica, gripa in številna druga virusna obolenja, tudi covid-19, pa bi lahko občutno zmanjšali z ustrezno dostopnostjo do mila in vode.