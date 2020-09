Umirimo se z zelišči

Tesnoba in prehrana

Ker tesnoba lahko tudi precej spremeni naše prehranjevanje, saj lahko tako poveča ali zmanjša tek, je priporočljivo razmisliti tudi o hrani. Strokovnjaki svetujejo izbiro jedi, bogatih z vitaminoma B in E ter kalcijem in magnezijem, saj prav pomanjkanje teh snovi v telesu pripomore k tesnobi in slabemu počutju. Pomembno je, da zmanjšamo vnos sladkorja in jemo manj jedi iz bele moke. Dobro se je izogibati alkoholnim in kofeinskim pijačam, namesto tega si privoščite vodo, naravne sadne sokove in pomirjevalne čaje.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V posebno stresnih časih si lahko pomagamo s čaji iz zelišč. FOTO: Siphotography/Getty Images

Zelišča kot dopolnila

Pazljivo s šentjanževko

Učinek šentjanževke se pokaže po desetih dneh ali dveh tednih, v nasprotnem primeru jemanje prenehamo. Ker šentjanževka vpliva na delovanje velikega števila tablet, med drugim kontracepcijskih, je pred uporabo potreben posvet s farmacevtom ali osebnim zdravnikom, še posebno če jemljete tudi katera druga zdravila.

Ljudje smo velikokrat brezvoljni, tudi potrti in napeti ter tesnobni. Kar ni nič narobe, če ukrepamo in stanje mine. Tako je za marsikoga, ko se vsak dan po službi domov vrne povsem izčrpan, edina misel le še postelja. A po navadi si s tem naredimo več škode kot koristi.Stres vsekakor vpliva na ogromno procesov v našem telesu, ki se povezujejo in skupaj tvorijo končni odziv našega telesa nanj. Z zelišči se lahko umirimo, z njimi vplivamo na izločanje hormonov, krepimo imunski sistem in odpornost. V posebno stresnih časih si lahko pomagamo s čaji iz pomirjevalnih zelišč. Enkrat ali dvakrat na dan popijemo skodelico ali dve kamiličnega, baldrijanovega, lipovega ali deteljinega čaja. Zeliščarji pravijo, da nas bo skodelica melisinega ali hmeljevega čaja po napornem dnevu zagotovo umirila in pomagala k sprostitvi – vendar če po zaužitju čaja ponovno posežemo po delu in se vrnemo v psihičen napor, se bo vrnila tudi izčrpanost. Pri tesnobi in slabem počutju pomagata zelišči šentjanževka in baldrijan. Za lajšanje tesnobe in več spanja si pripravite prevretek iz kamilice, lipovega lista, baldrijana, hmelja in pasijonke.Ja pa priporočljivo, da si pri stresu poleg pomirjevalnih zeliščnih napitkov pomagamo tudi s sprostilnimi vajami, z meditacijo in številnimi drugimi terapijami, kot je na primer akupunktura, ki lahko olajšajo simptome, povezane s stresom.z Zeliščnega posestva Cvetka opozori na zmernost pri uživanju zelišč in pripravkov iz njih. Lahko jih uživamo v majhnih količinah kot začimbo pri jedeh ali pa od dva- do trikrat na leto naredimo mesečno kuro jemanja. »Sprejeti jih moramo kot dopolnila, ki naše telo spodbujajo in mu pomagajo, če jih jemljemo vsak dan, več let, pa se telo lahko nanje navadi in posledično izgubijo del svojega učinka,« pravi Kovačičeva in še doda, da imamo v kuhinji ogromno začimb, ki nam lahko pomagajo ohranjati zdravje.Tako nikakor ne smemo pozabiti na timijan, origano in kumino, ki ne manjkajo v nobeni kuhinji. Vsa tri zelišča pripomorejo k boljši prebavi hrane, zmanjšujejo napihnjenost in uničujejo škodljive bakterije v črevesju. Kumina pripomore tudi k zniževanju holesterola v krvi, zaradi česar je posebno priporočljiva ob težki in mastni hrani. Strokovnjakinja svetuje, da vsa tri zelišča uporabimo sušena, kot začimbo v jedeh. Poleg naštetih lastnosti moramo pri origanu omeniti še izjemno antioksidativno moč – vsebuje namreč kar 42-krat več antioksidantov kot jabolko.