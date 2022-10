Ultrakolesarka Tina Žarki, ki pri 47 podira rekorde: To so najlepša leta

Od svojega 30. do 42. leta je bila tekačica. Ko je dvakrat pretekla ultramaraton, Tina Žarki v teku ni več videla pravega izziva. Potem je začela hoditi na Šmarno goro in se nekega dne od tam podala na Triglav, za kar je potrebovala pičle tri ure in pol. Ljubezen do teka je zamenjala za ljubezen do kolesarjenja, ko se je prvič podala na rekreativni kolesarski maraton Franja. Velike Franje s 156 kilometri se je udeležila štirikrat, vsakič z allstarkami na nogah, saj so njen zaščitni znak. Kot pravi, želi tisto, v čemer uživa, vedno pripeljati do najvišje točke. In tako se je nedavno v zgodovino slovenskega rekreativnega kolesarstva zapisala kot prva in edina Slovenka, ki je 1029 kilometrov dolgo Bikepacking dirko okoli naše države, 1000.si, prevozila v 77 urah.

Na Bikepacking dirko okoli Slovenije ste se podali prav na svoj 47. rojstni dan in že takoj postavili rekord. Koliko truda ste morali vložiti, da vam je to uspelo?

Res je. Točno minuto čez polnoč, ko smo začeli dirko, se je začel tudi moj 47. rojstni dan. Noro! Sama sebi sem najbolj noro darilo. (smeh) Že pred leti sem si rekla, da si v prvi vrsti želim za rojstni dan razvajati sebe in uživati svoj dan, kot ga želim. Misija je bila uspešna. S ponosom lahko rečem, da mi je uspelo to, kar sem hotela: premagati 1029 kilometrov in 14.500 višinskih metrov uživanja z nasmehom in v ciljni ravnini. Zdi se mi, da sem kondicijsko pripravljena vsak dan v letu. Bolj bi v ospredje pri takem izzivu postavila psihično pripravljenost. Izziv sem imela v glavi mesec pred začetkom dirke, o njem sem razmišljala, ga vizualizirala in se ga veselila. Moje telo vodi moja glava, in če bi moje misli kapitulirale, bi bil to konec. Ker pa sta pri meni želja velika in trma ogromna, sem vedno v simbiozi psihofizične pripravljenosti.

