Ukvarjanje z duhovnostjo bolj škodi kot pomaga?

Večino življenja se trudimo zaščiti svoj krhki ego. Če ukvarjanje z duhovnostjo krepi in napihuje občutek lastne pomembnosti in ega, je to duhovni materializem, strupena oblika duhovnosti. Kaj je duhovni materializem? Izraz je v svoji knjigi skoval budistični mojster meditacije Čogjam Trungpa Rinpoče​. Duhovni materializem je tisto, kar se zgodi, ko z duhovnimi koncepti, delovanjem in orodji krepimo lažni občutek sebe, torej svoj ego. Ker je ego vir vsega našega trpljenja, je krepitev tega z duhovnim delovanjem v popolnem nasprotju s celotno poanto duhovne poti. »Ne glede na koncept ali poučevanje ego rad čaka v zasedi, da bi uporabil duhovnost za lastno preživetje in pridobitev,« piše Rinpoče.

Do sebe moramo biti iskreni in se zavedati, da nismo imuni proti duhovnemu materializmu. Ker imamo vsi ego, je njegovo poslanstvo preživeti, pa naj stane kar koli, saj ga je groza možnosti neobstoja. Vendar pa je osvoboditev ega definicija razsvetljenja v skladu z vsemi glavnimi nedualističnimi duhovnimi tradicijami. Prepoznajte ga Če natančno proučimo lastne poti in principe, bo večina od nas povsem preprosto našla primere duhovnega materializma. Vse, kar moramo storiti, je, da se vprašamo: Kako to prepričanje/orodje krepi ego? Globlje ko gledamo, več primerov duhovnega materializma lahko najdemo. Bistvo pa je, da ne obsojamo, temveč se zavedamo samega sebe in smo sočutni. Najboljše je namreč učenje iz napak in takšno, da s preudarnim pogledom razmislimo o svojih željah in spodbudah. Toda pogosto je težko objektivno pogledati nase (in vase). Včasih je najbolje, da se učimo iz primerov ali znanja drugih.



Zato smo zbrali štiri pogoste primere duhovnega materializma:



- lastništvo in posredno uveljavljanje posebnega statusa zaradi določenih darov (npr. jasnovidnost, sposobnost branja avre, komunikacija z duhovi itd.), kar vse krepi ločen občutek sebe oziroma ega;

- dobesedno kupovanje na duhovnem trgu: lov na neskončnem številu delavnic, metod, orodij, drobnarij in tehnik, ki vse obljubljajo, da boste z njihovo močjo postali modrejši, bolj intuitivni, blaženi in bolj poduhovljena oseba;

- izvajanje meditacije s skritim namenom izogibanja trpljenju tako, da ves čas postajamo miroljubni/odmaknjeni (ko pa v resnici čustva in naš um vedno nihajo, kar je povsem normalno in naravno – ne moremo se jim izogniti za vedno);

- uporaba zakona privlačnosti za privabljanje vseh vaših želja (ker bi vas to bolj osrečilo, kot če bi bili hvaležni za vse, kar že imate). Nihče ni popoln Zdaj pa pride težek trenutek: ali lahko v sebi prepoznate katero od navedenih napak? Morate biti pošteni in ponižni, da bi si lahko priznali, kje ste se izgubili. Toda pripravljenost povedati resnico o sebi je osrednji del duhovne poti.

Ste zapadli v duhovni materializem? Ne skrbite, če izrečete neodločen da. Do neke meje smo vsi zapadli vanj. Nihče ni popoln. Vendar pa je iskren pogled nase pomemben pri delu s svojimi senčnimi platmi. Pomagal nam bo namreč preprečiti, da bi se v prihodnosti spotaknili, padli in se odmaknili s poti. Morda je boleče priznati, a je še kako pomembno za delo na sebi.

Zato preberite 11 ključnih znakov duhovnega materializma, na katere moramo biti vsi pozorni:  Duhovni elitizem Ko se z duhovnimi dosežki ali darovi počutite boljše od drugih.  Kulturna prisvojitev Uporaba posebnih besed, načinov življenja drugih kultur za lastni dobiček in samopodobo (hkrati pa jih to banalizira).  Ustvarjanje duhovnega življenjepisa Vodenje seznama vseh pomembnih duhovnih ljudi, delavnic, certifikatov itd., ki ste jih dosegli, da bi navdušili sebe in druge.  Duhovno nakupovanje Če kupujete duhovni nakit, orodja, predmete ali nabirate blagoslove in iniciacije modrecev, šamanov, svetnikov itd., da bi se počutili posebne.  Obsedenost s prihodnostjo Če verjamete, da boste v prihodnosti prišli do nekega posebnega povišanega stanja, če boste naredili to in to. Tako ne živite v sedanjem trenutku in ne prepoznate egocentričnosti tega prepričanja.  McDuhovnost Iskanje duhovnih principov ali učiteljev, ki so vedno večji in boljši ter obljubljajo takojšnje veselje, obilje, blaženost, razsvetljenje in hitre rešitve.  Osredotočanje le na pozitivno Tako se ego izogne ​​resničnosti lastne sence in se osredotoča le na povsem pozitivne vidike duhovnosti (pozitivne misli, samo dobre vibracije, ljubezen in svetloba).  Instaduhovnost Osredotočanje na estetsko prijetne duhovne principe, ki so za objavo na družabnem omrežju instagram, hkrati pa zanemarjanje globljih in bolj zapletenih vidikov duhovne preobrazbe.  Hollywoodska duhovnost Iščete duhovnost luči in glamurja ter nadnaravne izkušnje, kot so angelski obiski, videnje vizij, srečanje z NLP, duhovni vodniki, učitelji z nadčutnimi sposobnostmi itd.  Zasvojenost s samoizboljšanjem Tekate od učitelja do učitelja in vadite, da bi postali bolj ozdravljeni, duhovno prebujeni itd., ne da bi se zavedali, da s tem pač niste nikoli srečni in le navidezno krepite ego.  Duhovni narcizem To je vrhunec duhovnega materializma: ego postane tako velik, tako neprebojen, da ne samo nezavedno verjame, da je bolj prebujen kot drugi, ampak bo storil vse, da okrepi to posebnost, vključno s škodovanjem drugim z arogantnostjo in narcizmom.

Zazrite se vase in prepoznajte napake, meditirajte ter poiščite tudi temnega volka v sebi in se z njim soočite.