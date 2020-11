Ukrotimo kašelj

Timijan uporabljamo pri produktivnem kašlju.

Nedavna raziskava univerze Oxford je pokazala, da je žlica medu boljša v boju proti prehladu in kašlju kot nekatera zdravila brez recepta in sirupi. Zato so raziskovalci družinske zdravnike pozvali, naj bolnikom priporočajo ta naravni proizvod, ki nima stranskih učinkov, če ravno nismo alergični. A med nikakor ni edini s seznama naravnih pomagal. Ingver, na primer, umirja prebavne težave, slabost, po podatkih neke raziskave pa bi utegnil pomagati tudi pri blažitvi glavobola in migrene. Vplival naj bi na povečano sproščanje serotonina, zaradi katerega smo srečnejši, njegova nizka raven pa naj bi bila povezana z glavobolom.Začimbo, ki jedem daje rumeno barvo, v Indiji kot zdravilo uporabljajo že stoletja. Kurkuma vsebuje kemikalije kurkuminoide, od katerih je najpomembnejši kurkumin: deluje protivnetno, izsledki raziskave pa kažejo, da bi utegnil pomagati pri artritisu in metabolnem sindromu pa tudi tesnobi in bolečinah v mišicah.Med zelišča, ki ne bi smela manjkati na vrtu, spada timijan. Ljudsko zdravilstvo njegove cvetke, listke in olje priporoča pri driski, bolečinah v trebuhu, artritisu, tudi vnetju žrela. Neka raziskava je pokazala, da so ljudje z akutnim bronhitisom hitreje in učinkoviteje ublažili kašelj s sirupom iz timijana.Kdor se je že kdaj spopadal z vnetjem mehurja, ta pozna brusnice. Pijemo čaj ali sok, s čimer poskrbimo za dovolj tekočine, ki je zelo pomembna v primeru urinarne infekcije, a to ni vse, aktivna sestavina v brusnicah preprečuje bakterijam, da bi se zalepile na steno mehurja.