Učinkovito zdravljenje na daljavo tudi v Sloveniji

S tem se razbremeni zdravstveno osebje in prihranijo nepotrebne pacientove poti v zdravstvene ustanove.Pacient ima na domu tablico ali mobitel z aplikacijo E-zdravje in merilnike, s katerimi si po načrtu, ki ga je določil zdravnik, meri vitalne funkcije, npr. sladkor v krvi, krvni tlak itd. Meritve se z aplikacijo samodejno prenesejo v telemedicinski center in tam se sprožijo alarmi, če odstopajo od predvidenih; alarmi opozorijo, da je potrebno takojšnje ukrepanje. Zdravnik razpolaga z meritvami pacienta v realnem času in lahko z njim komunicira po video povezavi ali sporočilih ter tako na daljavo spremeni terapijo.Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije