Učinkovito nam niža holesterol

Fižol bi se moral zaradi svojih zdravilnih lastnosti večkrat znajti na naših krožnikih.

Vlaknine vzdržujejo zdravo prebavo in koristijo jetrom, žolčniku in sečnim potem.

Najbolj zdrav je kuhan na pari, lahko ga prelijemo z maslom, še bolje z oljčnim oljem, in posujemo s praženimi mandlji. FOTO: Guliver/Getty Images

Rumen ali zelen, ozek ali širok, ploščat ali okrogel, stročji fižol, poznamo ga več kot 130 vrst, razveseljuje v številnih oblikah pa seveda z okusom in vsebnostjo za zdravje pomembnih hranil. Kot kažejo raziskave, ima za naš organizem več blagodati, kot smo menili doslej.Uživanje več sadja in zelenjave niža tveganje nastanka številnih zdravstvenih tegob, med drugim debelosti, diabetesa, bolezni srca, če jih naštejemo le nekaj. Stročji fižol je super hranljiv in obenem nizkokaloričen, vsebuje le malo maščob, a je v njem veliko vlaknin, ki jih po večini pojemo premalo; z eno porcijo stročjega fižola bomo pokrili dnevne potrebe po beljakovinah. Je odličen vir vitamina K, vsebuje več C-vitamina, folata, vitamina B2 in mangana, prisotni so še vitamini B1, B6, E in A ter minerali magnezij, kalcij, železo, fosfor, tudi maščobne kisline omega 3. Vsebuje še silicij, mineral, ki varuje kosti in vezivno tkivo v našem organizmu.Najpogosteje ga kuhamo v vodi, a priporočljivejše je na pari, saj se tako ohranijo vsa hranila. Po neki raziskavi je mogoče prav s tem načinom priprave znižati nivo holesterola v krvi – 85 g kuhanega fižola na dan za 10 odstotkov zniža raven holesterola v krvi, znižajo se tudi trigliceridi. Torej skrbi za zdravje srčno-žilnega sistema, pomaga nadzorovati simptome diabetesa. Če stročji fižol uživamo redno, nam bo pomagal pri hujšanju: dlje bomo namreč siti in manj bomo posegali po (nezdravih) prigrizkih. Ker vsebuje veliko vlaknin, vzdržuje zdravo črevesje in prebavo ter preprečuje težave, na primer zaprtje, poleg tega spodbuja razvoj koristnih mikroorganizmov v debelem črevesu ter delovanje sečil in tudi jeter, žolčnika in trebušne slinavke.Brez vitamina K, ki ga, kot rečeno, vsebuje stročji fižol, bi bile naše kosti krhke, telo ga potrebuje za proizvodnjo proteinov, ki pomagajo kostem absorbirati kalcij. Ženske naj bi ga na dan zaužile 90 mikrogramov, moški okoli 120 mikrogramov. Okoli 100 g kuhanega stročjega fižola vsebuje 20 mikrogramov vitamina K. V stročjem fižolu je tudi železo, ki preprečuje slabokrvnost in utrujenost, ker je bogat s karotenoidi, preprečuje nastanek degeneracije makule. Prispeva k lepši polti, močnejšim nohtom.Zdaj je njegov čas, zato si ga le privoščite, samega ali v kombinaciji z drugo zelenjavo, kot juho, solato ali prilogo.