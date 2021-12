Ubranimo se virusov

S prihodom hladnejšega vremena se pogosteje srečamo z najrazličnejšimi virusnimi in bakterijskimi povzročitelji bolezni dihal. V tem času se pojavljajo prehladi, viroze, gripa, pljučnica, ki je lahko virusna ali bakterijska, zadnji dve leti zbolevamo tudi za covidom-19.

Smrkanje, voden izcedek iz nosu, občasno lahko tudi gnojen, zamašen nos so prvi znaki okužbe. Pojavi se lahko še zvišana telesna temperatura. Ko se virus razširi v pljuča, se lahko pojavijo suh in dražeč kašelj, praskajoča in pekoča bolečina v žrelu, težko dihanje, sopenje in piskajoče, tudi hitro dihanje. Pojavijo se lahko splošno slabo počutje, bolečine v mišicah, kihanje, hripavost, pekoč občutek v očeh, izguba okusa in bolečine v ušesih.

Tudi pozimi redno zračimo. FOTO: Gilitukha/Getty Images

Kot pravijo zdravniki, bomo verjetnost za okužbo dihal zelo zmanjšali, če bomo v teh zimskih mesecih upoštevali nekaj preprostih ukrepov in jih izvajali vsak dan. Pred respiratornimi virusi in okužbami dihal se bomo dokaj učinkovito zaščitili in preprečili njihovo širjenje, če si bomo redno umivali roke s toplo vodo in milom. Pomembna je pravilna higiena kašlja, kar pomeni, da ne kašljamo vsepovprek, ampak v papirnati robček, ki ga nato vržemo v smeti. Priporočljivo se je izogibati prostorov z veliko ljudmi, kot so nakupovalna središča in množične prireditve, in stikov z obolelimi. Nujno je redno zračenje prostorov, tako v službi kot doma. Pa seveda nošenje maske v zaprtih prostorih, na kar smo se že dodobra navadili.

Poleg tega se je treba veliko gibati, predvsem na zraku, in na splošno poskrbeti za zdrav imunski sistem, ki vključuje zdravo in uravnoteženo prehrano, v kateri naj pretežen del zavzemata sadje in zelenjava.

Med najpomembnejše ukrepe, ki pomagajo zaščititi organizem pred okužbo, zlasti pred gripo in koronavirusom, spada cepljenje. Zdravniki še vedno priporočajo cepljenje proti sezonski gripi, še posebno za tiste, ki imajo kronične bolezni obtočil, dihal, sečil, jeter, metabolne bolezni, kot je na primer diabetes, nekatere živčno-mišične in vezivne bolezni, maligna obolenja in nekatere bolezni krvi. Pomembno je cepljenje proti novemu koronavirusu, ki je poslej na voljo tudi za otroke, mlajše od 11 let.