Tudi z barvami lahko vplivamo na zdravje

Rdeča je za energijo. FOTO: Aleksander Kaczmarek/Getty Images

Rumena vzbuja optimizem. FOTO: Victoriabee/Getty Images

Obarvajte svoje misli in svet.

Tudi z barvami lahko vplivamo na telesne in čustvene težave, v (povsem neinvazivni) barvni terapiji se uporabljajo različne kombinacije odtenkov, ki prispevajo k zdravljenju.Znanstveno je dokazano, da barve vplivajo na naše razpoloženje, lahko stimulirajo delovanje hipofize, kar lahko spodbudi delovanje nekaterih hormonov. Rdeča svetloba, na primer, stimulira simpatični živčni sistem, bela in modra pa parasimpatični živčni sistem. Barve vplivajo na naše misli in vedenje, pospešijo tako fizično kot duševno okrevanje, izboljšajo razpoloženje, nas spodbudijo v akcijo in omogočijo sproščanje, zbudijo ali umirijo, nas napolnijo z energijo.Barvna terapija (tudi kromoterapija) temelji na prepričanju, da naše telo sestavljajo energijska polja; če je energija pravilno razporejena in ko prosto teče, nam je dobro, telo se zdravi in celi samo. Najpomembnejši vir energije je sonce, sončno svetlobo sestavljajo rdeča, oranžna, zelena, modra, indigo in vijolična. Vsaka ima svojo valovno dolžino in frekvenco, ki proizvajata specifično energijo.Barve so čudovito orodje za doseganje fizičnega in duševnega ravnovesja, a jih ne znamo uporabljati; vsaka na nas vpliva drugače, kar je super za lajšanje različnih tegob. Kombinacija modre, zelene in oranžne se uporablja za zdravljenje artritisa, zelena in rumena za zdravljenje diabetesa, modra in vijolična za zdravljenje migrene, kombinacija indiga in zelene pa kot pomoč pri zdravljenju obolelih z malignimi boleznimi. Tudi pomlad na nas vpliva podobno: modro nebo, zelena trava, prve barvite cvetice vrnejo nasmeh na ustnice, sproščajo, nas delajo bolj vesele, zadovoljne.In kako barve delujejo? Bela običajno služi za čiščenje telesa in uma, zlasti v kriznih razmerah, tudi v stanju šoka. Lahko jo zaužijemo, in sicer mleko, jogurt, cvetačo, banane, česen. Rdeča je barva krvi, spodbudno vpliva na srce in krvni obtok, viša krvni tlak, telo preskrbi z energijo, kadar smo utrujeni; spodbuja kreativnost, krepi samozavest, nas opogumlja, preganja brezvoljnost. Pomaga tudi pri anemiji, slabi cirkulaciji, težavah s hemoroidi in krčnimi žilami. Jemo paradižnik, rdečo peso, češnje, maline in lubenice, jagode, redkvice.Oranžna tradicionalno velja za barvo modrosti; ker pomaga odpirati um, se povezuje z razumevanjem in toleranco, blaži čustvene blokade, lažje se učimo, krepi spomin in umirja razdražljivost; to je tudi barva telesnega užitka, terapija z oranžno bo pomagala pri težavah, povezanih s spolno nemočjo, neplodnostjo, tudi z menstruacijo in mehurjem. Jejmo korenje, pomaranče, marelice, buče. Rumena je simbol sonca, rasti, topline, budi optimizem in pozitivno življenjsko naravnanost. Pomaga preganjati tesnobo, občutek manjvrednosti, strahu, pri težavah z želodcem. Jejmo koruzo, limono, ananas.Zelena je barva narave, miru, notranjega ravnovesja, koristi v stresnih okoliščinah, pomaga pri boleznih srca in pljuč, astmi, alergiji. Jejmo zeleno papriko, brokoli, grah, zeleno solato, zelena jabolka, kivi, kumare, bučke, por, šparglje.Modro povezujemo s sposobnostjo izražanja, prilagajanja okolici. Pomaga blažiti strahove, psihoze, vznemirjenost, bolezni glave, grla, zob in dlesni, težave s ščitnico. Uživajmo modro hrano: borovnice, slive, grozdje.Vijolično povezujemo s sposobnostjo razvoja intuitivnih in duhovnih spoznanj; pomaga pri pomanjkanju samozavesti, pogostih spremembah razpoloženja, migrenah in depresiji. Jejmo jajčevce, zelje, fige.A ne le s hrano, pomagamo si lahko tudi tako, da se obdamo s tisto barvo, ki jo v določenem trenutku potrebujemo: oblečemo pulover v tem odtenku ali pa v prostor vnesemo nekaj predmetov, tudi cvetje.