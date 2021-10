Tudi vi čutite spremembe?

Ženska zrelejša leta – govorimo o vstopu v štirideseta in nadaljevanju srednjega življenjskega obdobja – so drugačna, zahtevna, a tudi polna in lepa. Po eni strani se žensko telo takrat obnaša drugače in v njem se dogajajo številne spremembe. Manjša se koncentracija estrogena, upočasni se presnova, narašča tudi nevarnost bolezni. Pojavljajo se motnje menstrualnega cikla, marsikatera ženska opazi, da ji upada mišična masa, pa tudi odvečni kilogrami se držijo bolj vztrajno in jih s prijemi, ki so učinkovali v mlajših letih, ne odpravijo tako zlahka. Pogostejše kot prej so psihološke spremembe, predvsem razdražljivost in depresija, pa tudi težje bolezni, celo najhujše, kot je rak.

