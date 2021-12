Tudi vas v žrelu praska in skeli?

Čeprav vsi govorimo, da nas boli grlo, gre v resnici za boleče žrelo. Praviloma to vnetje spremljajo tudi zamašen nos ter kihanje in kašljanje, prehlad torej. Povzročitelji so v 90 odstotkih rinovirusi. V zadnjih dveh letih pa tudi novi koronavirus, ki povzroča veliko različnih simptomov, eden od njih je boleče žrelo. Virus torej sproži proces vnetja, posledica je zadebeljena sluznica, izločanje sluzi, ki oteži požiranje in draži na kašelj, pravi specialistka farmacije mag. Darja Potočnik Benčič. »Grlo oziroma žrelo nas boli zaradi tega, ker nastane vnetje, ki je posledica stika oziroma okužbe z virusi ali bakterijami. Tipično bakterijsko vnetje je angina, ki pa za ta letni čas ni prav značilna. So pa zanjo značilni povečani, lahko tudi obloženi mandlji. Zdaj je bolj čas virusnih okužb, kot zaplet pa se pojavijo bakterijske. Najhujši zaplet je pljučnica, ki marsikoga za dlje priklene na posteljo ali celo v bolnišnico. Ukrepanje pravi čas je zato zelo pomembno.«

V zimskih mesecih poskrbimo za zadosten vnos tekočine, izsušena sluznica je veliko bolj dovzetna za okužbe.

Boleče žrelo spremljajo zamašen nos, kihanje in kašljanje. FOTO: Puhhha/Getty Images

Čeprav je za zdravje treba skrbeti vse leto, pa je to še kako nujno v hladnejših dneh, ko so organi zgornjih dihal še bolj na udaru. V zimskih mesecih poskrbimo za zadosten vnos tekočine, znano je, da je izsušena sluznica veliko bolj dovzetna za okužbe. Poskrbimo, da je na krožniku veliko sadja in zelenjave, saj tako dobimo vitamine v najboljši obliki. Če so v naši okolici oboleli, lahko sežemo po pripravkih za dvig odpornosti, svetuje Darja Potočnik Benčič. »Se pa o izbiri teh posvetujmo s farmacevtom. Izdelkov je veliko in koristil vam bo le tisti, ki je za vas najboljši. V ospredju so vitamin C in vitamini B-kompleksa, ki ga lahko dobimo s hrano. In vitamin D, ki ga v zimskih mesecih posebno priporočamo.«

Sama prehladna obolenja, pri katerih je eden od znakov tudi boleče žrelo, niso nevarna. Še vedno velja ljudska: prehlad traja sedem dni, če ga zdraviš, in en teden, če ga ne. A le za zdrave odrasle, ti jih lahko pozdravijo brez težav, pravi sogovornica in dodaja, da je potrebna veliko večja previdnost pri majhnih otrocih, kjer se prehlad lahko prenese v bakterijsko okužbo, vnete sinuse in vnetje srednjega ušesa. Enako velja za starejše in za kronične bolnike. Zato je hitro ukrepanje še kako pomembno, pravi specialistka farmacije. »Pametno je hitro ukrepati. To pomeni: počitek, veliko tekočine, pastile za vneto žrelo, tablete prosti bolečinam in vročini. Uporabimo pač tisto zdravilo, ki ga potrebujemo. Odvisno od motečih simptomov. Naj omenim, da je pastil več vrst, nekatere so primerne tudi za otroke, a ne vse.«

Boleče šepetanje Boleče grlo je najpogosteje posledica okužbe s t. i. prehladnimi virusi, lahko je posledica bakterijske okužbe, lahko pa tudi preobremenitve, to je glasnega govorjenja ali stika s škodljivimi snovmi. Kot zanimivost, tudi šepetanje lahko povzroči bolečino.

Poskrbite za dovolj sadja, zlasti tistega, bogatega s C-vitaminom. FOTO: Pilipphoto/Getty Images

Vsak težji potek prehlada oziroma bolezni zahteva obisk pri zdravniku, še pove Potočnik Benčičeva. »Zdravniško pomoč poiščimo, če je prisotna visoka vročina, če bolečina v nekaj dneh ne izgine ali se ne zmanjša, če ne moremo požirati. Obvezno je zdravnika treba obvestiti, če so zboleli otroci do dveh let starosti in kronični bolniki ter starostniki.« Svetuje tudi, da se vsi kronični bolniki o izbiri zdravil za samozdravljenje prehlada oziroma bolečega žrela posvetujejo s svojim farmacevtom, saj med zdravili lahko prihaja do interakcij.