Tudi slovenski otroci imajo težave s težo

Pri debelosti gre za čezmerno kopičenje maščobe v telesu. Ta je največkrat rezultat prevelikega energijskega vnosa (neprimeren izbor in količina hrane) in premajhne porabe energije (pomanjkanje gibanja). Na nastanek pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer genetika.

V otroštvu se čezmerna telesna masa in debelost določita na podlagi otrokove višine in teže oziroma izračuna indeksa telesne mase (ITM), ki se prilagodi v skladu z normami glede na otrokovo starost in spol. Indeks telesne mase med 85. in 94. percentilom opredeli 'čezmerno telesno maso', medtem ko indeks telesne mase, ki se uvršča v 95. percentil ali višje, opredeljuje 'debelost'.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija