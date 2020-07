Tudi poleti je lahko suha

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ne le od zunaj, kožo moramo nujno vlažiti tudi od znotraj, najbolje z vodo. FOTO: Wavebreakmedia Getty Images

Da bi se počutili bolje in bili tudi videti tako, pijmo čim več navadne vode.

Najpogosteje se s suho kožo srečujemo pozimi, zunaj je mrzlo, v centralno ogrevanih prostorih toplo, zrak je suh, a tudi poletje jo lahko prinese: sonce, vročina, depilacija, klimatiziran zrak lahko v nekaj urah vašo kožo prelevijo iz navlažene in mastne v suho, grobo. Taka pa je bolj občutljiva, bolj nas veže in zateguje, kar vodi k hitrejšemu nastanku gub, a k sreči si lahko pomagamo. Pa poglejmo.Plavanje, kopanje v morju, jezeru, bazenu je priljubljen način ohladitve v vročih dnevih, a koži lahko škodi, če ne ravnamo pazljivo. Klor in tudi sol lahko odstranita naravno plast vlage in olja na koži, ta postane suha, razdražena. Zato se po kopanju vselej oprhajte s čisto (sladko) vodo, pri tem pa se izogibajte uporabi agresivnih gelov in mila, ki prav tako lahko pospešijo izsuševanje.Sonce je zdravo, zdi se nam, da je naša koža potem, ko smo se malce nastavili žarkom, videti lepša. A pri sončenju je vsekakor potrebna previdnost, ne le zaradi morebitnih opeklin, tudi zato, ker jo izsušuje. Zagorela koža pač ni nujno tudi navlažena: če imate tudi sicer bolj suho kožo, morate poleti prav tako skrbeti za nego, torej vlaženje s primernimi kremami. Še na vlažno nanesite vlažilno kremo, da boste ujeli vlago. Poleg vlažilnih negovalnih krem lahko uporabljate tudi kozmetiko za nego po sončenju, denimo z alojo vero in podobnimi sestavinami, ki bodo kožo pomirile. In nikar ne pozabite na zaščito, sredstvo naj ima faktor 30 ali več, uporabljati bi ga morali vse leto, ne samo poleti. Tako boste zaščiteni pred UV-žarki, obenem pa boste tudi preprečili prezgodnje staranje kože ter pomagali vzdrževati primeren tonus.Če večino časa preživite v klimatiziranih prostorih, ni kože, ki je klimatske naprave ne bi izsušile. Zato poskrbite za kreme, ki ji bodo pomagale zadržati vlago. In seveda ne pozabite na zadostno pitje: samo dovolj od znotraj navlažena koža bo videti taka tudi navzven. V vročih poletnih mesecih pijemo še več, čim bolj se izogibamo uživanju kave in alkohola, ki delujeta kot diuretik, raje segamo po navadni vodi, ki jo lahko obogatimo z limonovim sokom, meto, ingverjem, kumaro, in nesladkanih zeliščnih čajih.