Imate občutek težkih in utrujenih nog? Vzrok je slaba prekrvavitev

Vedno več ljudi ima težave z nogami in stopali. To povzročajo vsakodnevne obremenitve, stres, prekomerna teža, neprimerna obutev, ki sčasoma pustijo posledice. To so največkrat zatekle, boleče in utrujene noge, če ne skrbimo za stopala, pa tudi otiščanci, kurja očesa, trda in suha koža. Strokovnjaki ocenjujejo, da ima najmanj od 60 do 70 odstotkov ljudi na svetu občasno težave zaradi težkih in utrujenih nog.

Visoke pete ne pomagajo. FOTO: Artursfoto, Getty Images

Bolečina pesti tako moške kot ženske, stopnjuje pa se s starostjo. Po nekaterih ocenah naj bi sedem od desetih žensk, ki trpijo zaradi utrujenih nog, poročalo tudi o bolečini, ki jim zmanjšuje kakovost življenja.

Nogam ni lahko, niti zaradi prevelike vročine poleti niti zaradi mraza pozimi. Težke in utrujene so bile nekoč rezervirane le za starejše ljudi, danes pestijo ljudi vseh starosti. Za to sta največkrat kriva naš življenjski slog in sledenje modi. Ženske prepogosto nosijo pretirano visoke pete ali pretesne škornje, ki preveč stisnejo nogo in onemogočijo normalen pretok krvi. Ne koristi niti večurno sedenje v pisarnah, pri vožnji. Vse to negativno deluje na pretok krvi in posledično prekrvavljenost telesa, ki povzroča težave pri vse mlajših ljudeh.

Samopomoč Če je vzrok za težke noge preslaba cirkulacija, si lahko pomagamo sami. Takojšnje olajšanje prinese preprost ukrep: stopala oprhamo s hladno vodo in nato noge masiramo z nežnimi gibi od spodaj navzgor s hladilnim gelom, ki vsebuje mentol. Dodatno bo pomagalo, če gel vsebuje tudi eterična olja, ki spodbujajo cirkulacijo, lajšajo napetost in bolečino v mišicah ter prispevajo k občutku svežine. Po takšnem tretmaju v domači kopalnici bomo z neverjetno lahkoto zakorakali v delovni dan. Če dolgo stojimo in občutimo utrujenost v nogah, izvajamo preprosto, a učinkovito vajo: vsako uro se od deset- do dvanajstkrat dvignimo na prste na nogah, se nekaj trenutkov obdržimo in se nato nežno spustimo nazaj na stopala. Če opravljamo pretežno sedeče delo, kri po nogah poženemo s to vajo: noge rahlo dvignimo od tal in z njimi krožimo v obe smeri; nato jih vsaj dvanajstkrat raztegnimo oziroma zravnajmo.

Občutek težkih in utrujenih nog redno spremlja tudi vse, ki delujejo v poklicih, ki od njih zahtevajo, da so dolgo na nogah. To so zobozdravniki, kirurgi, zaposleni v gostinstvu, frizerji in drugi. Težave dodatno slabšajo prevelika telesna teža, najrazličnejše deformacije stopala, na primer plosko stopalo, pa tudi nekatera stanja, kot je na primer nosečnost.

Slaba prekrvavitev

Vzrok za težke, utrujene in boleče noge po daljšem stoječem ali sedečem položaju je slaba prekrvitev. Kaj se v resnici dogaja? Srce deluje kot nekakšna črpalka, ki potiska kri v vse dele našega telesa, od koder se po žilah vrača nazaj v srce. Ker je to višje od nog, se kri skozi žile v nogah premika proti sili gravitacije, da ga doseže.

Noge masiramo z nežnimi gibi od spodaj navzgor, najbolje s hladilnim gelom, ki vsebuje mentol. FOTO: Milkos, Getty Images

Če to prenesemo na dolžinsko enoto, je pri povprečnem človeku pot venske krvi od nog do srca dolga poldrugi meter. Narava je poskrbela za različne mehanizme, s katerimi ji pomaga pri vračanju. Ko se premikamo, krčenje mišic v nogah deluje kot črpalka, ki pritiska na stene žil in potiska kri proti srcu. Torej bolj ko se premikamo, močneje jo potiskamo nazaj proti srcu.

Težke in utrujene noge so bile nekoč rezervirane le za starejše ljudi, danes pestijo ljudi vseh starosti.



Med dolgotrajno nedejavnostjo, kot je dlje trajajoče stanje na nogah ali sedenje v istem položaju, se mišice nog premalo skrčijo in manj pritiskajo na steno vene, kar oteži vrnitev venske krvi v srce in povzroči, da se kopiči v nogah, te pa zato postanejo težke, utrujene, boleče.