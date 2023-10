Tudi koža pokaže bolezni jeter

Jetra, zaradi številnih nalog, ki jih opravljajo, mnogi primerjajo kar s tovarno. Proizvajajo žolč, ki pomaga pri razgradnji maščob v prebavnem traktu, pomagajo pri razgradnji in odstranjevanju toksinov iz telesa, sodelujejo pri presnovi hranil, kot so glukoza, beljakovine in maščobe, ter shranjujejo glikogen, železo in vitamine. Jetra imajo veliko sposobnost regeneracije in lahko nadomestijo okvarjene celice z novimi, zdravimi. A če so okvare celic, zaradi različnih vzrokov, zlasti nezdravega načina življenja, prevelike, jetra ne zmorejo nadomestiti izgube in pojavi se bolezen. Pri tem je nevarno zlasti dejstvo, da se resni bolezenski znaki največkrat pokažejo šele, ko je prizadetega že 75 odstotkov jetrnega tkiva.

Porumenelost kože in srbečica

Na vprašanje o tem, ali vendarle lahko ob določenih znakih posumimo, da imamo kakšno od jetrnih bolezni, nam je odgovorila specialistka interne medicine in gastroenterologije Andreja Ocepek, dr. med., predstojnica oddelka za gastroenterologijo v UKC Maribor. Kot je uvodoma poudarila, nekatere bolezni jeter redko povzročajo simptome, denimo z metabolnim sindromom povezana ali nealkoholna zamaščenost jeter. »Pri drugih, kot so na primer akutni hepatitisi oz. vnetje jeter, jetrna ciroza, pa je najpogostejši simptom zlatenica, ki se kaže s porumenelostjo kože in očesnih beločnic. Zlatenica se pojavi, ko jetra ne morejo odstraniti snovi, imenovane bilirubin,« je pojasnila.

Drugi znaki bolezni jeter so lahko bolečine v trebuhu (zlasti na desni strani zaradi povečanja jeter), pogostejše nastajanje modric, spremembe v barvi urina ali blata, kronična utrujenost, slabost, bruhanje, izguba apetita, otekanje (edemi) goleni in gležnjev, srbečica kože. Prav slednja je zelo pogost simptom kroničnih bolezni jeter. Kako so bolezni jeter povezane s kožo, za zdaj znanstvenikom še ni uspelo natančno določiti, verjetno pa gre za kombinacijo različnih dejavnikov. »Praviloma je srbečica pogostejša pri boleznih, povezanih z motnjami v izločanju žolča. Najverjetneje je posledica kopičenja nekaterih kemičnih snovi, kot so žolčne soli, histamin ali alkalna fosfataza, lahko pa je vzrok tudi v hormonskih spremembah, npr. v ravni ženskih spolnih hormonov ali serotonina,« je povedala sogovornica.

Kaj alkohol povzroči v jetrih?

Bolezni jeter so lahko akutne ali kronične. Vnetje jeter (hepatitis) se lahko razvije zaradi različnih dejavnikov, zamaščenost jeter ali steatoza se pojavi zaradi kopičenja maščobe, dolgotrajna izpostavljenost škodljivim dejavnikom pa lahko privede do jetrne ciroze, povečano je tudi tveganje za pojav jetrnega raka. Odgovor na vprašanje, kaj najpogosteje povzroča bolezni jeter, je bolj ali manj znan: čezmerno uživanje alkohola, debelost, sladkorna bolezen tipa 2, izpostavljenost nekaterim kemikalijam ali toksinom, družinska anamneza bolezni jeter ter okužba z virusi hepatitisa B in C.

Zaradi jeter imamo v telesu zelo malo strupov Jetra očistijo kri morebitnih snovi, ki smo jih v telo vnesli z zdravili in pesticidi, odstranijo alkohol ter morebitne bakterije in njihove toksine, poleg tega vse odpadne produkte pripravijo za »izvoz« iz telesa. Njihova regeneracijska sposobnost je izjemna, zato se v našem telesu pravzaprav kopiči izredno majhna količina strupov. Obstaja pa nekaj izjem, med njimi tudi težke kovine in t. i. obstojna organska onesnažila – težko razgradljive, strupene kemikalije, kot so na primer nekateri pesticidi in nekatere kemikalije iz industrije. Te snovi se v okolju zadržujejo dalj časa in se zato akumulirajo v tkivih živih organizmov, predvsem v maščobnem tkivu. Ljudje jih večinoma zaužijemo z živalsko maščobo. Študije so pokazale, da nobeno sadje in zelenjava ne moreta zares »razstrupiti« našega telesa, vendar ima njuno pogostejše uživanje veliko drugih prednosti, saj varuje naše zdravje in ščiti telo. Manjše uživanje sladkorja in predelanih živil nas prav tako ne bo razstrupilo, bo pa pripomoglo k bolj zdravi telesni masi, manjši možnosti za razvoj srčno-žilnih bolezni in diabetesa. Vir: Prehrana.si

Kaj se torej dogaja ob čezmernem uživanju alkohola, ki je lahko krivec za tri vrste bolezni jeter? Najzgodnejša stopnja z alkoholom povezanih bolezni jeter je zamaščenost ali steatoza, pri kateri bolniki ne čutijo simptomov, ob zgodnjem zdravljenju in opustitvi alkohola pa je reverzibilna.

Pri približno tretjini pivcev se razvije alkoholni hepatitis, pri katerem se jetra vnamejo in otečejo, jetrne celice pa so uničene. Tretja bolezen, ciroza, prizadene 10 do 20 odstotkov hudih pivcev, običajno po desetih in več letih čezmernega pitja alkohola. Na tej stopnji je lahko usodna vsaka nadaljnja kaplja alkohola.

Zdravo življenje kot preventiva

Pri vseh jetrnih boleznih gre za resna tveganja, zato je še toliko bolj pomembno, da poskušamo ravnati čim bolj preventivno in jetra ohranimo zdrava. Največ lahko storimo z zdravim in zmernim načinom življenja, izogibamo se pretiranemu uživanju alkohola, vzdržujemo normalno telesno težo, smo redno telesno aktivni … Toliko bolj velja biti previden, če imamo primere jetrnih bolezni v družini, zato moramo o tem obvestiti izbranega zdravnika.

5 živil za zdrava jetra česen avokado kurkuma grenivka stročnice

