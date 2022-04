Tuberkuloza: vse več je odpornih oblik: najpogosteje prizadene pljuča

Tuberkuloza je še vedno ena najpogostejših in najbolj smrtonosnih nalezljivih bolezni na svetu. V letu 2020 je za njo obolelo 9,9 milijona ljudi, umrl jih je poldrugi milijon, vse več pa je odpornih oblik bolezni. Ponekod je tuberkuloza veliko zdravstveno breme, ponekod pa so na poti, da bolezen izkoreninijo: v drugo skupino se uvršča tudi Slovenija, zato ob rojstvu cepimo proti tuberkulozi samo bolj ogrožene novorojenčke.

Pogosteje so zboleli starejši od 65 let, moški, dolgoletni kadilci, priseljenci, nezaposleni in čezmerni uživalci alkohola ter sladkorni bolniki.

V letu 2020 je zbolelo 77 ljudi, pojavnost tuberkuloze je bila tako 3,7/100.000, pojasnjuje Petra Svetina, dr. med., s Klinike Golnik, vodja dejavnosti tuberkuloze in vodja Registra tuberkuloze Republike Slovenije.

Enaka oskrba za vse

»Pogosteje so zboleli starejši od 65 let, moški, dolgoletni kadilci, priseljenci, nezaposleni in čezmerni uživalci alkohola ter sladkorni bolniki. Ljudje se s tuberkulozo okužijo z vdihavanjem zračnih kapljic oziroma aerosolov z bacili tuberkuloze, ki jih izločajo v okolju kužni bolniki pri kašljanju, kihanju, glasnem govorjenju ali petju,« pojasnjuje sogovornica in pristavlja, da bolezen najpogosteje prizadene pljuča, pri tretjini bolnikov pa so prizadeti tudi drugi organi: »Lahko so sočasno prizadeta tako pljuča kot drugi organi.

Simptomi pljučne tuberkuloze so več tednov trajajoč kašelj, bolečina v prsih in izkašljevanje izmečka, v katerem je lahko prisotna kri. Ob tem so prisotni sistemski znaki (povišana telesna temperatura, nočno znojenje, splošna utrudljivost, izguba apetita in hujšanje). Zdravljenje traja več mesecev z zdravili ob upoštevanju zdravega načina življenja. Bolezen redko pusti kasne posledice, ne pušča trajne imunosti.«

Zdravljenje odpornejših oblik je zahtevnejše in z več stranskih učinkov. FOTO: Dr_microbe/Getty Images

Žal pa je pandemija covida-19 izničila dolgoleten napredek v boju za izkoreninjenje tuberkuloze, poudarja sogovornica s Klinike Golnik, v zdravljenje tuberkuloze in predvsem enak dostop do zdravljenja in oskrbe za vse bo zato treba vložiti več sredstev in napora, poudarjajo tudi pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

Na to stroka opozarja tudi ob današnjem svetovnem dnevu, ki poteka pod geslom Vlagajmo v odpravo tuberkuloze. Rešujmo življenja. Kot še opozarjajo pri Zbornici – Zvezi, je pojavljanje rezistentnih oblik tuberkuloze eden od pomembnih vzrokov za slabši uspeh odprave te bolezni, te oblike pa zahtevajo daljše zdravljenje z več stranskih učinkov.

Tveganje za večji prenos tuberkuloze prinašata tudi zdajšnje dogajanje na vojnih območjih in nov begunski val, sklene Svetinova.