Trik za še okusnejšo in sočnejšo lubenico

Lubenica si upravičeno zasluži naziv kraljica poletja, saj ohlajena osveži, pohladi, telo navdaja z vitamini in minerali ter s prepotrebno tekočino.

Sol poudari okus in sočnost lubenice, FOTO: Macniak, Gettyimages

A ne glede na to, kako okusna in sočna je, obstaja trik, s katerim bo še bolj teknila: potem, ko ohlajeno vzamete iz hladilnika in narežete na rezine, jo začinite z malo soli.

Ta začimbo bo poudarila okus in sočnost sadeža in ohlajanje in gašenje žeje z njim bo tako še prijetnejše.

