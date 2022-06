Trik, da se maskara ne bo nikoli več razmazala

Maskara je eno najbolj priljubljenih ličil, žal pa se vse prevečkrat zgodi, da se sicer natančno nanesena na trepalnice čez dan razmaže in pristane na koži okoli njih.

Res je, da je ob uporabi vodoodporne to manj verjetno, a res je tudi, da so vodoodporne maskare do trepalnic manj prijazne kot običajne, saj so za odstranjevanje obstojnega ličila potrebni agresivnejši prijemi, ki poškodujejo dlačice na vekah.

Dobro je zato poznati trik, kako običajno maskaro spremeniti v obstojno, in ta je v resnici zelo preprost: po uporabi maskare na trepalnice, zlasti na njihove konice, nanesite prozoren gel za utrjevanje obrvi. Tako boste utrdili ličilo in dlačicam na vekah zagotovili še dodaten sijaj.