Trik proti jutranjemu zadahu

Se vsako jutro zbujate z neznosnim zadahom in zato komaj čakate, da si po tem, ko odprete oči, umijete zobe ter si pričarate svežino? Otorinolaringolog Erich Voigt pojasnjuje, kje najpogosteje tičijo vzroki za zadrego in kako jo preprečiti.



Voight pojasnjuje, da je pri ljudeh z izrazitim jutranjim zadahom pogosto prisotno vnetje sinusov. Če se ga torej ne morete znebiti, se posvetujte s svojim zdravnikom, ki bo v tem primeru predpisal primerno zdravljenje. Lahka večerja za jutranjo svežino ​Če pa vzrok ne tiči v tem, prevetrite svoje prehrambne navade. Kajti kot navaja strokovnjak, je jutranji zadah izrazitejši po obilni, težki in pozni večerji. Ta namreč obremeni želodec, v ležečem položaju v požiralnik pride več kisline, ki se izloča med prebavljanjem obilne večerje, in ta povzroča slab zadah.



Nasvet strokovnjaka: lahka večerja naj bo na jedilniku vsaj tri ure pred spanjem. Tako bo želodec do počitka lahko razgradil hrano in jutranji zadah bo manj izrazit.