Trik, ki v hipu prikliče spanec

Se zgodi, da ko se zvečer utrujeni uležete v posteljo, nikakor ne morete zaspati. In bolj ko razmišljate o tem, koliko ur vam še ostaja do jutra, bolj se spanec odmika. Če se vam to pogosto dogaja, poglejte preprost prijem, s katerim boste zvečer hitreje potonili v sen. Gre za način dihanja 4-7-8 in prinaša sprostitev ter pomiritev, s tem pa ustvari razmere za lahko in mirno noč. Kako ga izvajati? Ko se uležete v posteljo, se udobno namestite in globoko vdihnite skozi nos. Vdih naj traja štiri sekunde. Za sedem sekund zadržite sapo. Izdihnite skozi usta, izdih naj traja osem sekund. Zakaj deluje? Zaradi napetosti, nervoze, tesnobe in povečane količine adrenalina v telesu je dihanje pogosto površno in plitvo. Ta dihalna vaja pa nas pomirja, upočasnjuje dihanje in srčni utrip. Način uspavanja je prvi raziskal in širši javnosti predstavil harvardski strokovnjak Andrew Weil. Kot je povedal, ga kot način meditacije že stoletja prakticirajo v indijski jogi, pomaga pa k popolni sproščenosti.

Komentarji: