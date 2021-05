Da pretiravanje s slaščicami ni prijazno ne zdravju in ne postavi, že veste. A veste tudi, da se je prav sladkim dobrotam včasih praktično nemogoče upreti. Neustavljivo željo po njih pogojuje več dejavnikov, premagljiva pa je z nečim, kar zagotovo že imate v hladilniku. In to so fermentirana živila. ​Odmerek dobrih bakterij Fermentirana živila nastajajo med procesom fermentacije, med katerim določene bakterije ogljikove hidrate spreminjajo v alkohol in kisline. Ti fermentiranim živilom zagotavljajo značilno aromo in kislobnost. Med najbolj znana sodijo jogurt, kefir, kislo zelje, kobmuča, juha miso, siri ter tudi pivo. Vsi ti blažijo željo po sladkem in prinašajo še druge pozitivne učinke na zdravje. Skrbijo za zdravo mikrofloro Mikroflora v črevesju se poruši zaradi več dejavnikov. Eden od njih je pretirano uživanje sladkorja, fermentirana živila pa v prebavilih vzpostavljajo pravo bakterijsko ravnovesje in s tem skrbijo za zdravje celega organizma. Skrbijo za pravo pH-vrednost v telesu Tudi pH-vrednost v telesu se spremeni zaradi različnih dejavnikov, k pravilni vzpostavitvi tega pa pomagajo kislo zelje, jogurti, kefir, vložena zelenjava ter druga živila, pri katerih je prisoten proces fermentacije. Na zdravje imajo večplasten vpliv, med drugim pomagajo obvladovati željo po slaščicah.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: