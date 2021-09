Če podočnjaki pogosto kazijo videz vašega obraza, je dobro poznati načine za njihovo premagovanje. Seveda je v končni fazi treba odpraviti vzroke zanje, a preden jih odkrijete, podočnjake premagajte s pripomočki, ki jih že imate doma. Rožna vodica Ta pomirja in vlaži polt ter izenačuje ten. Učinkovita je tudi pri odstranjevanju podočnjakov. Z njo namočite dve blazinici in ju položite nanje. Počakajte 15 minut, postopek pa ponavljajte vsako jutro in večer. Krompirjev sok Sok krompirja zaradi v njem prisotnih snovi beli ter pomirja kožo, zato pomaga tudi pri odpravljanju podočnjakov. Krompir naribajte, iz njega iztisnite sok, z njim namočite bombažne blazinice in jih položite pod oči. Pustite deset minut. Na koncu na področje pod očmi vmasirajte olivno olje in postopek ponavljajte vsak dan dva tedna. Kvas Kvas je bogat s številnimi vitamini B-kompleksa, zato pomirja kožo in odpravlja na njej prisotne nepravilnosti, tudi podočnjake. Zmešajte ga z mlekom v gosto pasto, to nanesite na podočnjake, počakajte deset minut in ponavljajte enkrat na dan. Po približno tednu, dveh bodo temni kolobarji izginili.

