Trije razlogi za pitje črnega vina (v zmerni količini)

Kozarček črnega sodi k dobri hrani, prav tako je večini dobro znano, da pozitivno vpliva na zdravje. Kako konkretno mu lahko pomaga? Izboljšuje zdravje srca Pozitiven učinek vina na zdravje srca in ožilja izhaja iz dejstva, da temna rujna kapljica vsebuje polifenole, vrsto antioksidantov, med katerimi so na prvih mestih resveratrol, katehin, epikatehin, kvercetin in antocianin. Teh je v črnem vinu veliko več kot v belem, je povedala prehranska strokovnjakinja Roberta Anding z medicinske fakultete Baylor. Resveratrol med njimi igra prav posebno vlogo, saj učinkovito varuje pred boleznimi srca in ožilja (močno protivnetno delovanje). Tudi drugi omenjeni antioksidanti na različne načine varujejo srce, so zapisali strokovnjaki s klinike Mayo. Med drugim skrbijo za primerno raven holesterola v krvi in varujejo zdravje krvnih žil. Varuje kosti Z leti prihaja do izgube kostne mase, kar vodi v osteoporozo, študije pa namigujejo, da zmerno uživanje alkohola (pijača na dan), povečuje gostoto kosti pri moških in pri ženskah v menopavzi. Leta 2011 opravljena raziskava je pokazala, da je s tega vidika zlasti blagodejno črno vino, ki izboljšuje mineralno gostoto kosti.



Vendar pozor, pretiravanje z alkoholom, tudi z vinom, ima ravno nasprotni učinek. Pretirana konzumacija alkohola povečuje verjetnost osteoporoze, saj preveč alkohola zavira absorpcijo ter delovanje kalcija in vitamina D, ki sta med ključnimi za zdravje kosti, hkrati se pod njegovim vplivom v organizmu zniža količina hormonov, ki skrbijo za zdravje okostja, je povedala prehranska strokovnjakinja Emily Monfiletto. Skrbi za zdravje možganov Antioksidanti in druge protivnetne učinkovine iz črnega vina ohranjajo zdravje možganov. Čeprav na ljudeh še ni bilo izvedenih študij, ki bi to dokazovale, so leta 2015 znanstveniki opravili raziskavo na podganah in v časopisu Scientific Reports zapisali, da so že po štirih tednih pri živalih, ki so s prehrano prejemale resveratrol, opazili boljši spomin in lažje učenje. A znova: pretiravanje ima ravno nasprotni učinek, saj je dokazano, da pretirano pitje alkohola škoduje možganom in veča verjetnost degenerativnih možganskih motenj, kot je demenca, opozarja Monfilettova. Koliko vina je torej dovolj? Andingova navaja, da je dovoljena dnevna količina za ženske 1,5 decilitra, za moške pa dva decilitra. Več pa je v vsakem primeru preveč.