Trije najboljši sokovi za hujšanje

S sadnimi sokovi, čeprav so naravni, je vendarle treba biti previden, saj vsebujejo veliko sadnega sladkorja in malo vlaknin. Kakšen kozarček ne škodi, pretiravati z njimi pa zaradi vitke postave in dobre prebave ni priporočljivo. Na srečo obstajajo tudi naravni sokovi, ki pripomorejo k lepi postavi. Naslednji trije so učinkoviti pri hujšanju. Sok zelene Sicer že priljubljen sok tistih, katerih cilj je izgubiti nekaj kilogramov. Zelena namreč vsebuje le malo sladkorja in s tem kalorij, hkrati je v njenih steblih in listkih veliko vitaminov in antioksidantov, ki blažijo posledice oksidativnega stresa, med katere sodijo tudi maščobne obloge na trebuhu. Sok granatnega jabolka Okusen in osvežilen je, pa tudi zdrav in nizkokaloričen, zato pomaga pri hujšanju. Zaradi edinstvene sestave preprečuje nagel porast in nato padec krvnega sladkorja, hkrati je bogat z antioksidanti in kakor sok zelene deluje protivnetno. Sok rdeče pese Vsebuje malo kalorij in vlaknine, ki dolgo zagotavljajo občutek sitosti. Snovi v rdeči pesi ob tem povečujejo vzdržljivost mišic in nižajo krvni tlak. Ta sok je idealen pred vadbo, saj so zaradi vpliva na mišice hitro pokažejo učinki treninga.

Komentarji: