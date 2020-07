Trije ključni vitamini za močno odpornost

Le močan imunski sistem nas lahko uspešno ubrani pred različnimi okužbami. Zanj je na prvem mestu treba poskrbeti s pravilno prehrano. Z njo namreč telo prejme vitamine, ki so nepogrešljivi za dobro odpornost. Katerih ne sme primanjkovati? Vitamin C Velikokrat ste že slišali, da je vitamin C nepogrešljiv za močno odpornost. Dejstvo je, da ima v telesu pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, zato ga v prehrani ne sme primanjkovati. Njegova vloga je zlasti preventivna, torej se z njim ne založite šele, ko vas bolezen položi v posteljo, temveč poskrbite, da ga bo telo vsak dan dobilo dovolj. Veliko ga je v citrusih, kiviju, papriki, špinači, brokoliju ter sadju in zelenjavi nasploh. Vitamin B6 Vitamin B6 sodeluje pri več kot stotih encimskih reakcijah, pretežno pri presnovi aminokislin, obenem pa ima pomembno vlogo pri zagotavljanju močne odpornosti. Z namenom, da bi ga telo dobilo dovolj, jedilnike obogatite s puranjim in piščančjim mesom, tunino, z mleko, sirom, fižolom, špinačo, korenjem, semeni sončnic in polnozrnatimi izdelki. Vitamin E Vitamin E je močan antioksidant, ki telesu pomaga pri premagovanju vnetij in okužb, skrbi pa tudi za nepremagljivo odpornost. Z njim bogati so oreščki, rastlinska olja, semena in tudi špinača.



Ob teh je za dobro delovanje imunskega sistema nepogrešljiv tudi vitamin D, ki v telesu nastaja pod vplivom sončnih žarkov. Če je le mogoče, se jim zato vsak dan brez zaščite predajajte približno15 minut. Dovolj bo, če v tem času sončnim žarkom izpostavite obraz in podlakti.