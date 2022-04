Tri značilnosti, ki jih otrok podeduje izključno po materi: očetje na to nimajo vpliva

Otrok je vedno 'mešanica' dveh DNK-jev, očetovega in materinega. Dejstvo pa je, da lahko nekatere lastnosti otrok podeduje le od matere, očetje na to nimajo namreč nimajo vpliva. Pa si poglejmo, kaj so nam v zibelko položile naše matere.

Inteligenca

Velika študija Univerze v Glasgowu na Škotskem, ki je anketirala več kot 12.600 mladih med 14. in 22. letom, je razkrivala dejavnike, ki vplivajo na inteligenco, vključno s socialnoekonomskim statusom in izobrazbo. Največji vpliv nanjo je imela mati. Inteligenčni kvocient sodelujočih se je v primerjavi z materinim razlikoval v povprečju le za 15 točk. Ameriški znanstveniki so v svojih raziskavah potrdili, da ženske pogosteje prenašajo gene, ki oblikujejo inteligenco otroka, saj se ta prenaša s kromosomom X – ženske imajo dva, moški pa enega.

Nagnjenost k debelosti

Ali bo otrok debel, je odvisno izključno od mame, saj otroci podedujejo njeno presnovo – če je močnejše postave, so možnosti, da bodo otroci debeli, večje.

Staranje

Kako se staramo, je odvisno tudi od materinih genov. Znanstveniki z nemškega inštituta Družba Maxa Plancka so odkrili, da lahko DNK iz mitohondrijev, ki jih podedujemo izključno po materi, delno vplivajo na staranje. Toda raziskava je bila izvedena na miših, ne na ljudeh, zato so znanstveniki poudarili, da so za potrditev te teze potrebne nadaljnje raziskave.

Velja omeniti, da lahko na vse tri faktorje v odraščanju vplivata še vzgoja in okolica, kasneje pa smo v veliki meri za to odgovorni tudi sami.