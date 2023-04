Tri vrste ljudi, ki se jim morate izogibati: njihove besede vas lahko ponižajo in uničijo

Energetski vampirji so ljudje, ki včasih, celo nezavedno, kradejo življenjsko energijo drugim. Način, kako govorijo in kaj govorijo, nas lahko prizadene bolj kot fizični udarci. Z besedami nam grizejo dušo in tukaj so te besede, ki nas lahko uničijo.

Preklinjanje

Ti ljudje ne izgovorijo stavka brez kletvic. Te kletvice so vulgarne, žaljive, takšne, da vam je skrajno neprijetno ... Kletvice uporabljajo, da žalijo in prizadenejo sogovornika.

»Si gluh/-a?«, »Si mogoče slep/-a?«

S temi besedami vam želijo povedati, da ste nesposobni, da ste manj pomembni od njih. To so ljudje, ki ne cenijo sogovornika. Če jih neprestano poslušate, vam lahko začnejo rušiti samozavest.

»Ti ne veš, kako hudo je šele meni ...«

Ti ljudje zmanjšujejo vse naše težave in poveličujejo svoje. Nikoli vam ne more biti tako hudo, ko je njim. To je logika, ki jih vodi.

Primer: 'prijateljici' se odločite zaupati, da v službi trpite. Prijateljica vas ne posluša in zgodbo takoj obrne nase ter vam pove, kako hudo gre njej ter kako vaša težava ni pomembna.

Kar koli naredite, teh ljudi ne morete spremeniti, lahko pa se oddaljite čim dlje od njih.