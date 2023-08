Tri velike napake, ki jih delamo na stranišču: to lahko resnično vpliva na vaše zdravje, bodite pozorni

Na stranišče gremo večkrat na dan in skoraj vse, kar tam počnemo, počnemo nezavedno, mehanično in lahko se zgodi, da pri tem delamo napake, ki se jih verjetno ne zavedamo.

Predstavljamo vam tri najpogostejše velike napake, ki jih naredimo na stranišču in lahko resno škodijo našemu zdravju.

Predolgo sedimo na stranišču

Pogosto se zgodi, da imamo potrebo po odvajanju blata, a žal ne gre tako gladko. Zato dlje časa sedimo na stranišču in se naprezamo, kar je velika napaka, saj tako spodbujamo nastanek hemoroidov. Če imate težave z odvajanjem blata, ne sedite po nepotrebnem in čakajte, ampak vstanite, se malo sprehodite po stanovanju, saj boste tako pospešili delo prebavnega trakta. In nikar ne nosite telefona s seboj, ko greste na malo ali veliko potrebo, saj to le podaljša čas sedenja na školjki. Odvajati moramo hitro.

Preveč se brišemo

Seveda si vsak izmed nas želi, da je tam spodaj temeljito obrisan, a v tem primeru velja pravilo, da je manj pravzaprav več. To ne pomeni, da bi morali porabiti manj toaletnega papirja, ampak da brisanje ne sme biti grobo in ne predolgo, saj draži perianalno kožo, kar pogosto povzroči srbenje in vnetje. Dovolj je, da se nekajkrat obrišete in pri tem ne drgnemo. Vedno uporabljajte mehak toaletni papir brez dodatnih dišav in barvil, ker manj draži kožo.

Brisanje v napačno smer

Mnoge ženske nevede naredijo to napako po uriniranju in se obrišejo od zadaj naprej. Tako prenesejo bakterije iz rektuma v urinarni kanal. Za razliko od moških je sečnica pri ženskah kratka, zato bakterije hitreje in lažje pridejo do mehurja in povzročajo različne okužbe sečil. Zato vedno brišite od spredaj nazaj.