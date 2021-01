Tri obdobja življenja, ko je alkohol posebej nevaren

Kozarček rdečega je kdaj celo zdrav. Vendar to ne velja za vse. Kajti velika metaanaliza britanskih strokovnjakov s Kraljevega kolegija v Londonu in avstralskih znanstvenikov z univerze New South Wales v Sydneyju je pokazala tisto, kar je sicer že splošno znano: včasih je alkohol strogo prepovedan in tudi v zmernih količinah nevaren. Med nosečnostjo Tega opozorila ne upoštevajo vsi. Kot je povedala nosilka študije Louise Mewton, približno 10 odstotkov nosečnic po vsem svetu med nosečnostjo uživa alkohol, delež v Evropi je še večji od svetovnega povprečja. Torej mnoge bodoče matere ne verjamejo, da kakšen kozarček tu in tam ne more škodovati otroku. Toda raziskava je pokazala, da celo najmanjše količine alkohola lahko v napačnem času, ko denimo centralno živčevje zarodka prehaja v novo razvojno fazo, negativno vpliva na strukturo možganov. V najstniških letih Obdobje med 15. in 19. letom je druga faza v življenju, ko pretirano pitje alkohola pušča trajne negativne posledice. Približno vsak peti najstnik redno pretirava z uživanjem alkoholnih pijač. To lahko privede do motenj spomina, pod vplivom alkohola pa se celo manjša prostornina možganov. Prav tako so strokovnjaki dokazali, da je pri najstnikih, ki redno uživajo alkohol, slabša bela možganovina, ki jo prekriva siva, to pa povezujejo z večjo verjetnostjo depresije in samomorilskih misli. V starosti Glede na raziskavo osebe, starejše od 65 let, pijejo zmerneje od mlajših, a pri njih je alkohol velikokrat vsak dan na dnevnem redu. Tudi umirjeno uživanje alkohola pri tej starosti pa negativno vpliva na prostornino možganov. Drži sicer, da še ni povsem dokazano, da lahko alkohol v starosti privede do mentalnih motenj, a nekateri domnevajo, da uživanje alkohola pospešuje proces starostne degeneracije in razvoj demence.



V reviji British Medical Journey, kjer so rezultati raziskave podrobno predstavljeni, je navedeno: »Potrebne bodo še nadaljnje študije o natančnem vplivu alkohola na možgane v tem starostnem obdobju. Tudi učinki pandemije covida 19 na uživanje alkohola in na posledice so trenutno še nejasni in bodo v prihodnosti predmet obsežnih raziskav.«

