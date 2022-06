Tri negativne posledice pretiravanja z lubenico

Lubenica je nepogrešljiva spremljevalka poletja: je sočna, okusna in tudi zdrava. A le, kadar se z njo ne pretirava, kajti tako kot to velja za vse ostalo, je tudi pri sladkanju z lubenico na prvem mestu zmernost. Pomislite torej, preden vzamete še eno rezino, kajti ob pretiravanju z njo se lahko pojavijo prebavne težave, kot so diareja, napenjanje in vetrovi.

Ne v družbi alkohola

Obstaja tudi kombinacija, ki je posebej škodljiva za telo, in sicer alkohol in omenjeni sadež.

Zaradi visoke ravni likopena namreč lahko lubenica v kombinaciji z alkoholom izzove vnetje jeter in povzroči prekomerni oksidativni stres, ki je zelo nevaren za telo.

Med drugim je lubenica znana po visoki vsebnosti kalija. Ta je nepogrešljiv za dobro delovanje srca, a kadar ga je v telesu preveč, prinaša več škode kot koristi.

Od 100 do 150 gramov na dan

Skratka, lubenica da, vendar v zmernih količinah. Po priporočilih prehranskih strokovnjakov je na dan ne bi smeli pojesti več kot 100 do 150 gramov.