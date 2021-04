Študije so pokazale, da nekatera živila spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa, tudi tistih, ki se v organizmi nalagajo zaradi kajenja. Bivši ali aktivni kadilci bi zato morali redno posegati po vsaj treh začimbah, ki slovijo kot zavezniki zdravja in čistega telesa. Česen Česen se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje. Spremlja ga sloves naravnega antibiotika, varuje pred nekaterimi oblikami raka, ima protivnetno moč in med drugim čisti tudi dihalne poti, za kar je najbolj zaslužna snov alicin. Več raziskav je dokazalo, da je prav alicin zaveznik čistejših pljuč aktivnih in bivših kadilcev. Najučinkovitejši je česen surov, vendar pozor, osebe, ki imajo težave z želodcem ali drugimi prebavnimi organi, naj se pred uživanjem posvetujejo s svojim zdravnikom. Ingver Še ena začimba, ki na zdravje pozitivno vpliva z več vidikov. Med drugim spodbuja odpornost, pospešuje prebavo, zavira vnetne procese v telesu ter iz njega odstranjuje strupene snovi, zato je med drugim priporočljiv za aktivne in nekdanje kadilce. Za pozitivne učinke je dovolj, če na dan (v jedeh ali pijačah) zaužijete do nekje dva centimetra sveže korenine ingverja. Pretiravati z njim namreč ni priporočljivo. Kurkuma Kurkuma, v obliki sveže korenine ali prahu, je vsekakor dobrodošla v prehrani. Znanstveniki so dokazali, da ta korenina spodbuja čiščenje pljuč ter drugih telesnih organov in pozitivno vpliva tudi na zdravje dihal. Za najboljše učinke kurkumo v jedi ali pijače dodajte v kombinacij s črnim poprom, saj tako premore največjo čistilno in protivnetno moč.

