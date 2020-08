Tri koristne začimbe za pljuča

Nekatere začimbe s svojim delovanjem pozitivno vplivajo na pljuča, zato so zlasti dobrodošle v prehrani (nekdanjih) kadilcev. Na prvih mestih so sledeča: Česen Ponaša se s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje. Znan je kot naravni antibiotik z močnim protivnetnim in proti rakavim učinkom, sprošča dihalne poti in premore protiglivično ter protivirusno delovanje.

Alicin, aktivna sestavina, ki se skriva v belih strokih, zdravi okužbe dihalnih poti in spodbuja čiščenje pljuč pri kadilcih in nekdanjih kadilcih.

Česen oplemeniti okus mnogih jedi, najučinkovitejši pa je surov. Vendar pozor: ni priporočljiv za osebe, ki imajo težave z želodcem in drugimi prebavnimi organi. Ingver Ingver krepi odpornost, izboljšuje prebavo, blaži napihnjenost, zaviralno vpliva na vnetne procese v organizmu in spodbuja izločanje strupenih snovi iz pljuč ter je zato dobrodošel v prehrani kadilcev in bivših kadilcev.

Poda se v hladne in vroče napitke: čaje, sadne in zelenjavne zmeške ter druge jedi, vendar njegove korenine dnevno ne bi smel zaužiti več kot približno dva centimetra. Če niste prepričani o varni količini se, preden ga umestite na jedilnik, posvetujte z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom. Kurkuma Kurkumo lahko v prehrano umestite v obliki njenega prahu ali sveže korenine. Več študiji je pokazalo, da lahko ta začimba izboljša delovaje pljuč in spodbuja njihovo čiščenje.

Hkrati varuje pred boleznimi dihalnih poti, najučinkovitejša pa je v kombinaciji s črnim poprom in dobrodošla v omakah, sadnih ali zelenjavnih zmeških ali v tako imenovanem zlatem mleku, katerega osnovna sestavina je prav kurkuma.