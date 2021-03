Trebušne mišice – ali nanos te kreme res polepša vaš trebuh?

FOTO: DTM Natura d.o.o.

bolj izrazite stranske mišice (zunanja poševna trebušna mišica)

(zunanja poševna trebušna mišica) bolj vidne mišice na spodnjem delu trebuha

Še beseda ali dve o nakupu in ceni:

Pred nekaj meseci sem zasledilna spletu o parčku, ki me je (priznam) malce sprovociral z naslovom, saj sem tudi sam fitneser.Članek je govoril o tem, kako sta si uporabnika s pomočjo kreme 6-pack Power izklesala, kar je bilo podkrepljeno tudi s fotografijami. Vseeno sem si mislil: »Eh,, ki zagotovo ne deluje.«Tudi sami ste verjetno že naleteli na takšne in drugačne pripravke, ki obljubljajo neverjetno hujšanje, večno mladost in regeneracijo telesa.posega na področje, ki ga obvladam –. Zato sem se odločil, da ga naročim inter poročam o rezultatih v javnosti.Naj se najprej predstavim – ime mi je Luka Zupančič, s fitnesom se ukvarjam že od srednje šole, nekaj časa tudi resneje, pozneje bolj kot hobi, v zadnjem času pa zaradi pomanjkanja časa (in zaprtih fitnesov v mojem kraju) nisem veliko delal na tem področju.Ker področje zelo dobro poznam, hkrati pa sem želel spet narediti kaj koristnega za svoje telo, sem se odločil, da grem v tale eksperiment in odgovorim na večno vprašanje –Nekatere bom takoj razočaral – ne, nisem se zgolj mazal s kremo in pričakoval čudežev. V svoj urnik sem spet vpeljal, s poudarkom na. Vendar sem svoje telo v zadnjih 20 letih že tako dobro spoznal, da točno vem, kakšni so pričakovani rezultati.Ob treningu sem se odločil, da bom uporabljalin spremljal napredek. Uporabljal sem jo– po treningu in zvečer pred spanjem.Za začetek si poglejmo, kaj proizvajalec kreme obljublja:poskrbi za neverjetno izgorevanje maščob. Izboljšajte svoje rezultate, kot da bi vadili z osebnim trenerjem! Z uporabo kreme za trebušne mišice za moške in ženske bo vaš trebuh končno čvrst in napet, vaše trebušne mišice pa takšne, kot ste si vedno želeli.Z nanosom kreme 6-pack Power za trebušne mišice povišate telesno temperaturo na območju, kjer jo nanesete, in s tem povzročite pospešeno znojenje, izločanje odvečne vode iz telesa, pospešite prekrvitev, nadgradite rezultate pri vadbi in končno lažje pridobite tiste tako želene vidne trebušne mišice.«Prva dodana vrednost tega izdelka je bila popolnoma. Preprosto zavedanje, da preizkušam izdelek za, mi je pomagalo spraviti rit iz postelje ob 5.45 zjutraj in na treningu narediti še kakšen trebušnjak več, saj sem nekako nestrpno pričakoval trenutek, ko bom na trebuh nanesel tudi kremo.Sam izdelek ima malce sladkast vonj in ni lepljiv, v kožo se hitro vpije. Pozitivno je tudi to, da. Zaradi vonja in teksture vam ga ne bo mučno nanašati, kot je to primer z nekaterimi sorodnimi izdelki.Nekatere spremembe, ki sem jih najprej opazil po nekajdnevni uporabi kreme:Zaradi temperaturnega učinka kreme se tudi moje »jedro« skoraj ves dan počuti angažirano (malce odvisno tudi od vmesnih obrokov), tudi moje zgornje trebušne mišice so vidne. Toda od nekdaj so bile bolj izrazite, tako da tu dejansko nisem opazil takšne razlike kot na spodnjih in stranskih.Po navodilih sem si po vadbi s krožnimi gibi vtrl kremo na trebuh in čakal. Na začetku razen temperaturnega učinka ne zaznaš ničesar drugega.Potem pa se je zgodilo nekaj čudnega: po nekaj minutah sem opazil, da je koža videti nekoliko bolj napeta. Seveda ne govorimo o tem, da bi se mi trebuh zmanjšal za pol, vendar je bilo celotno območje trebuha videti nekoliko bolj urejeno. Koža je postala gladka, manj zabuhla.Ko se krema popolnoma absorbira, pa dejansko pride do »zategovanja« kože, kar povzroči, da se maščobne blazinice začnejo skrivati, trebušne mišice pa postanejo bolj izrazite kot prej.Verjetno je to zato, ker ima ta izdelek enake sestavine, kot jih najdemo pri nekaterih tretmajih proti celulitu – med drugimNajbolj znani učinki kofeina so, da spodbudi krvni obtok, pospeši izločanje tekočine iz tkiva in spodbudi lipolizo ().Aktivne komponente bršljana pa so flavonoidi, saponini in polifenoli. V kozmetiki se ga uporablja predvsem zaradi njegove sposobnosti, kar se odlično obnese v izdelkih proti celulitu. Ker pospešuje mikrocirkulacijo, ga vključujejo v izdelke proti celulitu in za povečanje čvrstosti kože.Učinki sicer niso bili takoj dramatični, so pa bili vsekakor opazni. Tukaj se je treba zavedati – ne govorimo o povečanju velikosti mišic; gre bolj zaz izgubo vode.Če bi bili radi videti lepše na plaži ali če se pripravljate na fotografiranje za Instagram, je tole precej enostaven način, kakoza kaj takega. Jaz moram reči, da sem zavedel kar nekaj kolegov, ki so me po dolgem času videli v telovadnici in komentirali, da sem videti praktično enako kot pred letom dni, kar seveda ni res.Če sem čisto iskren –bi priporočal ljudem, ki si želijo imetiin so dosledni pri rutini (dnevno mazanje dvakrat na dan, redna vadba). Če si ne boste prizadevali za izoblikovanje mišic, rezultati verjetno ne bodo vidni (ne morem pa 100-odstotno trditi, ker tega nisem testiral).Izdelek bi ocenil z. Zakaj ne več? Prvi razlog je zaradi marketinga, ker mi ta način oglaševanja izdelkov ni blizu, raje bi videl navedene reakcije po nanosu kreme.Drugi razlog pa je ta, da mi, da bi prišle še bolj do izraza, pač pa je deloval predvsem pri mišicah, ki sicer niso prav zelo vidne. Najbolje se torej obnese priNe dvomim pa več, da ta izdelek dejansko naredi tisto, čemur je namenjen. Če sem čisto iskren, sem pred uporabo popolnoma dvomil o tem in nisem pričakoval nobenih rezultatov.Izdelek je na voljo v slovenski spletni trgovini, danes imajo akcijo za tri kreme s 44 % popusta in brezplačno dostavo (49,99 EUR ali 16,66 EUR za kos, kar je pravzaprav precej poceni).Tri kreme zadostujejo za približno dva do tri mesece uporabe, odvisno, kolikšen del trebuha boste mazali.Dostava je hitra, jaz sem paket prejel v dveh delovnih dnevih od naročila, je pa res, da občasno tudi zmanjka zalog.07 600 3005Naročnik vsebine je DTM Natura d.o.o.