Trda koža na petah se poslavlja – brusilnik za pete s sesanjem!

FOTO: DTM Natura

FOTO: DTM Natura

FOTO: Dtm Natura

FOTO: Dtm Natura

A nič ne skrbite, rešitev na trgu končno obstaja – odstranjevanja trde kože na petah se zdaj lahko loti vsak, kadarkoli in kjerkoli, za povrhu pa še smešno poceni!Problem navadnih brusilnikov za pete je to, da. Zato smo si do zdaj za odstranjevanje trde in stare kože na podplatih vedno morali vzeti čas in ta postopek opraviti v kopalnici ali v profesionalnih salonih.Brusilnik za pete Loco Foot Grinder pa rešuje vse naštete težave:• učinkovito odstrani trdo in poroženelo kožo na stopalih s pomočjov minuti,• ima, ki omogoča, da ostanke odmrle kože posesate in za sabo ne pustite nereda,• napolnite ga po USB-kablu, je, zato si lahko noge uredite kjerkoli.Pozabite torej na nered zaradi koščkov odmrle kože, ki letijo vsepovsod. Loco Foot Grinder odmrlo kožo posesa, vam pa omogoča, da za sabo ne pustite sledi.Ta brusilnik za pete je opremljen z brusilno glavo in dvema nastavkoma, ki jih sestavljajo tudi fino mleti delci diamantov za popolne rezultate. Loco Foot Grinder vsebuje posebno vakuumsko funkcijo, ki poskrbi za ostanke odmrle kože, saj se ti neopazno »posesajo«, vam pa omogoči, da svoja stopala uredite kadarkoli in kjerkoli.Vaše pete in stopala bodo zdaj vedno videti, kot da ste pravkar prišli iz pedikure.ali. Za bralce Slovenskih novic danes še posebna akcija –Spodaj pa si lahko ogledate še nekaj mnenj uporabnikov brusilnika za pete Loco Foot Grinder , ki so se že na lastne oči (in noge) prepričali o rezultatih:Teh naprav za pedikuro je kar nekaj, ampak ta je edina, pri kateri sem zasledila to funkcijo sesanja, ki me je res navdušila! Medtem, ko urejaš pete, avtomatično potegne ostanke noter, z njim pa lahko tudi posesaš okoli. Res dobra ideja in super izdelek, vse pohvale.Prav super naprava! Ful sem vesela, da sem našla nekaj, kar mi ustreza, prej sem imela stalno poškodovane pete in so bile suhe, ne glede na to, koliko sem jih mazala s kremami, zdaj pa ste rešili to mojo veliko težavo in hvala za to.Naročnik oglasa je DTM Natura, d. o. o.