Sadež, ki topi kilograme in krepi odpornost

Mnogi mu rečejo kar supersadež, saj je bogat z antioksidanti, vitamini C, A in E, kalijem, folno kislino, polifenoli in vlakninami, povrhu je še zelo okusen in lahko dostopen. Kivi najpogosteje jemo svež in tak ima tudi največje koristi za naše zdravje.

V zdrav napitek pomešamo še jabolka, špinačo in hruško. FOTO: Bulatovic/Getty Images

Z vitaminom C (v 100 g sadeža ga je kar 118 mg) krepimo imunski sistem in ugodno vplivamo na črevesje, prav na slednje pa uživanje kivija še kako blagodejno vpliva. Napihnjenost, bolečine v trebuhu, vetrovi, težave z odvajanjem in posledično slabo razpoloženje so dandanes pogosti, in če jih zanemarimo, lahko vodijo v resne težave. Zato posezite po kiviju, lahko že za zajtrk.

Tudi vlaknine, ki so v njem, pomagajo prebavi in ohranjajo prebavni sistem zdrav. Ker smo ravno v obdobju prehladov, si ga le privoščite: neka raziskava je pokazala, da lahko z rednim uživanjem kivija preprečimo bolezni dihalnega sistema, zlasti pri otrocih. Za to gre zahvala vitaminu C, ta pomaga tudi pri hitrejšem celjenju ran.

Znanstvena raziskava, ki so jo opravili pred desetletjem, je potrdila, da kivi pomaga pri prebavi pomembnih proteinov, vključno s težko prebavljivimi. Poleg tega deluje odvajalno, spodbuja in krepi delovanje črevesja. Če vas muči zaprtje, jejte kivi. Koristi tudi posameznikom, ki trpijo za sindromom razdražljivega črevesja, saj uravnovesi njegovo delovanje. Še ena študija je pokazala, da kivijev izvleček varuje celice pred oksidativnim stresom, tudi oči imajo od njega koristi: nekaj raziskav je pokazalo, da lahko uživanje kivija niža tveganje nastanka makularne degeneracije, in to za 35 odstotkov.

Uživanje sladko-kislega sadeža niža raven slabega LDL-holesterola.

Kivi namreč vsebuje lutein, ki pomaga filtrirati škodljivo modro svetlobo, to pa pomaga preprečevati bolezni oči, ki jih prinese staranje. In tudi srce nam bo hvaležno: uživanje tega sladko-kislega sadeža namreč niža raven trigliceridov v krvi pa tudi slabega LDL-holesterola, kar preprečuje kopičenje plaka na stenah arterij ter ohranja zdravje srca in žil. In ko smo ravno pri srcu: v kiviju je tudi kalij, ki uravnava krvni tlak. Poleg tega redno uživanje kivija izboljšuje kognitivne funkcije, pospešuje metabolizem, tudi kak kilogram lahko izgubimo z njegovo pomočjo (seveda ob siceršnjem zdravem življenju). In če vse to ni dovolj: raziskave so pokazale, da antioksidanti in serotonin, ki jih vsebuje, lahko pomagajo tudi pri blažji nespečnosti.

Zato si ga le privoščimo, samega ali v kombinaciji z drugim sadjem v sadni solati ali pa v smutijih: za zeleni kozarček mu dodamo jabolko, hruško in špinačo.