Toliko moških v Sloveniji ima motnjo erekcije, podatek vas utegne presenetiti

Erekcija igra ključno vlogo pri spolnosti in partnerskem odnosu ter je pomemben del našega življenja. Posredno in neposredno zadeva naše počutje in zdravje ter občutno pripomore k zadovoljstvu posameznika in vpliva na njegovo samopodobo. Koliko pomena pa moški običajno pripisujejo zdravi erekciji oziroma morebitnim težavam z njo?

»Motnje erekcije so lahko posledica več različnih vzrokov. Erekcija ali njena odsotnost sta kazalnika splošnega zdravja moškega, pri čemer svoje naredijo tudi leta. Med fizičnimi dejavniki so lahko hormonsko neravnovesje, bolezni srca in živčevja, okvare možganov, sladkorna bolezen, poškodbe ali operativni posegi ter zdravje krvnih žil. Opozoriti je treba tudi na psihološke dejavnike, kot so stres, tesnoba in depresija,« pojasnjuje prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., spec. urologije iz Medicinskega centra Barsos.

Težave se lahko pojavijo kadar koli.

Težave z erekcijo se lahko pojavijo kadar koli, torej v različnih življenjskih obdobjih. »Statistični podatki kažejo, da se v Sloveniji že skoraj vsak peti moški srečuje z motnjo erekcije, po 40. letu ima občasno eno od oblik motnje erekcije vsak drugi. Splošno velja, da so težave pogostejše med 40. in 70. letom,« nadaljuje sogovornik in pristavlja, da je težave z erekcijo pravzaprav težko povsem preprečiti: »Treba je razumeti, da nekatere lahko izvirajo iz starosti ali genetskih dejavnikov, ki jih ni mogoče popolnoma izključiti. Kljub temu lahko z zdravim življenjskim slogom in pravočasnim ukrepanjem močno zmanjšate tveganje za erektilno disfunkcijo. Preventivne strategije naj vključujejo še skrb za srce in ožilje, redne zdravstvene preglede oziroma upoštevanje navodil zdravnika in seveda odkrito komunikacijo v partnerskem odnosu.«

Vzrokov za motnje je več. FOTO: Sasinparaksa/Getty Images

Stigma še vedno ovira

Težave z erekcijo so lahko tudi znak druge bolezni ali zdravstvenega stanja: erekcija je namreč zapleten proces, ki vključuje pretok krvi, hormonsko ravnovesje, delovanje živčnega sistema in psihološki vidik. Če se ta proces prekine, lahko to kaže na osnovno bolezen ali zdravstveno stanje, poudarja urolog iz Barsosa in svetuje: »Prvi korak je vsekakor pogovor z zdravnikom. S tem se lahko ugotovijo možni vzroki za težave. Posameznik prejme ustrezno usmeritev glede nadaljnjega zdravljenja. Pogovor o težavah ne bi smel biti tabu. Vendar pa se iskalci pomoči morajo zavedati, da imajo le usposobljeni strokovnjaki ustrezno znanje za izboljšanje stanja.«

Ključ je v zdravem življenjskem slogu, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost in skrb za duševno zdravje. FOTO: Bartekszewczyk/Getty Images

Kljub temu stigma še vedno marsikoga ovira pri iskanju pomoči, zaskrbljen ugotavlja prof. dr. Kmetec: »Kar je še huje, iskalci pomoči se zato pogosto obračajo po nasvete na spletne forume. Kar pa je brezpredmetno in predvsem neučinkovito. Zdravnik vam bo pomagal pri identificiranju težav in načinu zdravljenja in vas po potrebi napotil k specialistu. Bistveno je zavedanje, da mora moški pri spolnosti uživati in biti sproščen. Spolnost ne sme biti delo, ampak igra in strast dveh partnerjev.«

Moški mora pri spolnosti uživati in biti sproščen.

Skratka, ko smo dobrega zdravja, je zdrava tudi erekcija, sklene sogovornik: »Ključ je v zdravem življenjskem slogu, ki vključuje uravnoteženo prehrano, redno telesno aktivnost in skrb za duševno zdravje. To se neposredno prenese tudi na spolno zdravje.«