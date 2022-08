To živilo uživajte za močne kosti in zdravo srce

Čeprav ga imamo za zelenjavo, je paradižnik botanično pravzaprav sadje, ki v kar 95 odstotkih vsebuje vodo, zaradi česar je imenitno živilo za vroče poletje, ko moramo še bolj skrbno kot sicer skrbeti za zadosten vnos tekočine.

Vitamin C iz paradižnika pomaga pri tvorbi kolagena in blaži škodo, ki jo povzroča sonce. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Paradižnik je izvrsten vir biotina, vitamina skupine B, ki je odgovoren za proizvodnjo energije, zdravje kože in funkcioniranje živčnega sistema. Vsebuje tudi vitamin K, ki je pomemben za zdravje kosti. Riboflavin, vitamin B2, ki ga je obilo v tem rdečem plodu, koristi pri blaženju napadov migrene, krom vzdržuje ustrezne ravni sladkorja v krvi. Ima pomembno vlogo v prehrani, s katero preprečujemo bolezni srca in ožilja.

Raziskovalci so posebej proučevali likopen, svetlo rdeči pigment, ki daje barvo paradižniku, znanstveno je potrjeno, da je razpoložljivost tega karotenoida višja v paradižnikovih proizvodih, ki so predelani na visoki temperaturi in vsebujejo olje, torej paradižnikova omaka ali kečap. Torej uživajmo predelanega, kuhanega, in presnega, tako bomo iz njega izvlekli kar največ zdravega.

No, likopenu so dokazali zaščitno vlogo pri varovanju pred karcinomom, zlasti prostate (za 20 odstotkov, če zaužijemo 10 porcij paradižnika na teden; ena porcija za odraslega je 80 g), pa tudi debelega črevesja in pljuč, če ga redno uživamo, pa za do 29 odstotkov ublažimo tveganje za nastanek bolezni srca.

Poleg likopena, ki blaži tudi znake prezgodnjega staranja, njegovo pomanjkanje v obdobju menopavze pa je povezano z višjim tveganjem za osteoporozo, vsebuje paradižnik še vrsto drugih hranil z antioksidativnim delovanjem, seveda, govorimo o vitaminih A in C, slednji je zelo pomemben za ohranjanje in krepitev imunskega sistema; je tudi dober vir prehranskih vlaknin, ki blagodejno delujejo na prebavo, poleg tega nižajo slabi holesterol, trigliceride in tudi sladkor v krvi.

Likopen ima pomembno vlogo pri varovanju moškega zdravja.

Posamezniki, ki jim grozi ateroskleroza, naj na jedilnik uvrstijo čim več paradižnika, sočni slastni plod namreč vsebuje kalij, niacin, vitamin B6 in folno kislino, vsi našteti varujejo zdravje srca in žil. Redno uživanje paradižnika stimulira tvorbo aminokisline karnitin, ki, kot kažejo raziskave, poveča kurjenje maščob tudi za do 30 odstotkov.

V paradižniku sta tudi lutein in zeaksantin, ki izboljšujeta vid in pomagata preprečevati nastanek sive mrene in starostne degeneracije makule. Kot rečeno, tudi koži koristi uživanje paradižnika: vitamin C pomaga k sintezi kolagena in blaži škodo, ki jo povzročata sonce, onesnaženost.