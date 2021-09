To vse prinaša redno uživanje jabolk

Zdravi in lepi FOTO: Asashka/Getty Images

Tako zelo polna zdravih hranil so aromatična, sočna, hrustljava jabolka, da smo jim posvetili pregovor: jabolko na dan prežene zdravnika stran. Veliko blagodati prinaša ta preprosti sadež, ki, če ga uživamo redno, pomaga preprečevati vrsto težav, vključno z boleznimi srca. Vsebuje vitamine, minerale, vlaknine in antioksidante. Po neki raziskavi naj bi bilo uživanje jabolk povezano z nižjim tveganjem nastanka raka debelega črevesja, a so, poudarjajo strokovnjaki, potrebne dodatne študije, ki bodo proučile morebitno protirakavo delovanje jabolka.Ta rajski sadež vsebuje veliko vode, okoli 85 odstotkov, kar pomeni, da nas nahrani in obenem odžeja, malo beljakovin in kalorij, a precej kalija, vitamina B1, ki izboljšuje tek, blaži utrujenost in nervozo, in B2, ki lajša prebavo, ščiti sluznico ust in črevesja ter krepi lase in nohte; v jabolku so še fosfor, kalcij, magnezij, natrij in železo ter vitamina A in C, folna kislina in tudi flavonoidi.Če jih jemo vsak dan, lahko znižamo raven slabega, LDL-holesterola ter povišamo raven dobrega (HDL) v dokaj kratkem času, in prav to je eden od razlogov, zakaj veljajo za dragocenega zaveznika pri preprečevanju srčne in možganske kapi. Nižajo tveganje ateroskleroze, koristijo pri anemiji, odstranjujejo škodljive snovi iz telesa, krepijo imunski sistem ... Njihovo redno uživanje koristi našemu nevrološkemu zdravju; jabolko lahko živčne celice zaščiti pred oksidacijskim stresom in njegovimi posledicami in ima pomembno vlogo pri nižanju tveganja za nastanek nevrodegenerativnih bolezni, kot je alzheimerjeva.S pridom jih uporabljajo tudi v kozmetični industriji, predvsem v izdelkih proti aknam pa tudi proti staranju oziroma gubam. Kot zaveznika lepote jih lahko uporabljamo tudi sami doma: na obraz jih nanašamo kot masko in tako pomagamo preprečevati nastanek mozoljev. Za učvrstitev kože na obraz nanesemo sveži jabolčni sok, za posvetlitev pa ga pomešamo z limonovim. Gube bomo ublažili z masko iz jabolka, ki smo ga skuhali na mleku, za suho kožo brez življenja pa bomo naribano jabolko pomešali z jogurtom. Jabolčni sok je sijajen pomočnik pri odpravljanju prhljaja: nanesemo ga na lasišče in po desetih minutah speremo.