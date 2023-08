To storite, ko se vam rane nočejo celiti

Rane na telesu se vedno celijo po določenih stopnjah. Prva faza celjenja je vnetna, ko se krvne žile na mestu rane zožijo, da preprečijo izgubo krvi, trombociti (posebne celice za strjevanje krvi) pa se zberejo in tvorijo strdek. Bele krvne celice pohitijo k rani, da bi uničile mikrobe in druge tujke. Kožne celice se delijo in prekrijejo rano. Druga stopnja celjenja, ki jo imenujemo tudi fibroplastična, vključuje nastajanje kolagena v rani, kar povzroči, da se skrči in sčasoma zapre. Oblikujejo se kapilare, ki novo kožo preskrbijo s krvjo. V tej fazi rano sami običajno obravnavamo kot že zaceljeno. V tretji fazi telo nenehno dodaja več kolagena in izboljšuje poškodovano območje. Proces lahko traja mesece ali celo leta.

Nekateri možni razlogi Pritisk ali preležanina, ki omejuje lokalni pritok krvi, večja travmatska poškodba kože, inficirane rane po operaciji, globoke opekline, osnovna zdravstvena stanja, npr. sladkorna bolezen, posebne vrste okužb, npr. razjeda bairnsdale.

Vzroki za počasnost

Včasih se rana celi počasneje, kot je običajno. To se lahko zgodi zaradi različnih razlogov, denimo preveč mrtvih kožnih celic, ki ovirajo proces celjenja, infekcije (telo se mora, namesto da bi se celilo, boriti z bakterijami), trdovratne krvavitve, ki onemogoča celjenje, tudi mehanske poškodbe (npr. pri preležaninah, ko zaradi ležanja nenehno drgnemo rane).

Proces je počasnejši pri sladkorni bolezni. FOTO: Chayakorn Mamuang/Getty Images

Razlog, da se rana ne zaceli, je lahko tudi prehrana, zgodi se, kadar zaužijemo premalo vitamina C, cinka in beljakovin. Rane se počasneje celijo sladkornim bolnikom, bolnikom z anemijo ali bolnikom z žilnimi boleznimi, ki preprečujejo krvi, dostop do območja, kjer je rana. Različne motnje v imunskem sistemu imajo prav tako lahko za posledico slabše celjenje ran. Lahko se nam rana celi počasneje le zaradi starosti.

Pokrite rane se celijo hitreje.

Celjenje upočasnjujejo nekatere vrste zdravil in zdravstvenih terapij. Nanj vplivajo tudi krčne žile: omejen pretok krvi in otekanje lahko povzročita razpad kože in trdovratne razjede. Rane, ki so izpostavljene zraku, se počasneje celijo, saj celice, ki sodelujejo pri procesu, to so kožne in imunske, potrebujejo vlažno okolje.

Včasih se ne zaceli zaradi nenehnega pritiska nanjo. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Pomagajte si tudi sami

Če imate rano, ki se ne celi, uvedite na jedilnik uravnoteženo prehrano, ki vsebuje cink, vitamin A, vitamin C in beljakovine. Čistite jo in prekrijte z obližem oziroma gazo, saj se pokrite rane celijo hitreje. Na rano, ki se dolgo ne zaceli, ne nanašajte antiseptičnih preparatov, saj so ti za celice, ki so potrebne pri celjenju, strupeni. Čim več se gibajte, saj cirkulacija krvi pospeši celjenje ran. Rano, ki se ne zaceli, je nujno čim prej pokazati osebnemu zdravniku. Ta bo na podlagi pregleda, laboratorijske analize krvi in urina, biopsije ter vaše zdravstvene zgodovine in trenutnega zdravstvenega stanja ugotavljal vzrok ter vam predpisal primeren način zdravljenja.