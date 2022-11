To so zdravilni učinki sadja, ki so mu nekoč rekli sadež bogov

Latinsko ime za kaki je Diospyros kaki. Nekateri ga zaradi podobnosti s tem znanim sadežem imenujejo 'zlato jabolko', sicer pa je kaki nekoč veljal za 'sadež bogov'. Gre za drevesno vrsto iz rodu ebenovec, ki zraste od tri do 15 metrov visoko. Njegove veje so krhke, listi široki in ovalni, cvetovi rumenobeli, medtem ko so lahko plodovi različnih odtenkov od oranžnorumene do oranžnordeče barve. Po obliki spominjajo na paradižnike ali jabolka. Drevo cveti v spomladanskem času, medtem ko njegove plodove obiramo jeseni.

Preberite več na Onaplus.si