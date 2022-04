To so zdravilni učinki drobnjaka in zakaj z njim ni pametno pretiravati

Človeštvo drobnjak uporablja že več kot 4000 let. Rimljani so verjeli, da lajša bolečine pri opeklinah ali vnetem grlu. Romunski Romi so ga uporabljali tudi za vedeževanje. Verjeli so, da lahko šop posušenega drobnjaka, obešenega okoli hiše, odganja bolezni in zlo. Kaj od tega pa zares drži?

