To so vsi čudežni učinki, ki jih premorejo fige

Zaradi značilnega sladkega okusa in zanimive teksture so fige res nekaj posebnega. Odlične so sveže, a je njihova sezona kratka. Na srečo so vse leto na voljo suhe. Te imajo res višjo energijsko vrednost od svežih plodov, vendar jih je kljub temu dobro vključiti v prehrano.

