To so trije simptomi, po katerih je umrla 20-letnica. Bodite pozorni nanje!

Glavobol Slabost Bruhanje

Vodja službe za urgentno nevrologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljanaje pojasnil, kateri trije simptomi so se po cepljenju pokazali pri tragični 20-letnici, ki je umrla po odmerku cepiva janssen ( več o smrti, ki je pretresla Slovenijo, tukaj ).Trije simptomi, na katere morate biti po cepljenju pozorni, so:Ta kombinacija simptomov, ki se jim lahko pridružijo motnje vida, slabo počutje ali mravljinčenje oz. šibkost telesa, morda tudi motnja govora, nakazujejo izjemno resno in nevarno nevrološko motnjo in so znak za takojšen alarm! Če ste cepljeni z vektorskim cepivom (janssen, astra zeneca), bodite pozorni na te znake.Kritično obdobje je od treh do 28 dni po cepljenju. Statistično do resnejših zapletov pride pri enem od 100.000 cepljenih. A to je še vedno manj kot je možnih zapletov pri prebolevanju covida.