To so tri vrste ženskih postav, ki najbolj obnorijo moške

Zdravnik, seksolog in družinski psihoterapevt Yevgeny Kulgavchuk meni, da je vedenje moških in žensk v veliki meri mogoče razložiti z biologijo, saj je z naravnega vidika cilj razmerja rojstvo potomcev. V skladu s tem moški pogosto nezavedno ocenjuje videz potencialne matere svojih bodočih otrok pa tudi njeno sposobnost vzgoje.

V skladu s tem so strokovnjaki izpostavili tri vrste ženskih postav, ki so večini moških všeč in jih privlačijo.

Peščena ura

Prva vrsta postave je peščena ura ali 90-60-90, čeprav številke niso tako pomembne kot oblika figure. Kulgavchuk je pojasnil, da moški verjamejo, da je ženska z lepim pasom zdrava ženska: nima prekomerne teže, nima sočasnih bolezni in ni v stresu. Široka medenica in bolj izrazita zadnjica sta posredna znaka, da lahko ženska rodi, saj so pri ozki medenici težave med porodom pogostejše. Žensko oprsje je povezano z zmožnostjo, da doji. Zdravnik navaja, da se moški spominjajo svojega otroštva in tega, kako jih je mama dojila, zato jih tudi kasneje v življenju oprsje spominja na nežnost, skrb in jim daje prijeten občutek.

Hruška

Druga priljubljena vrsta ženske figure pri moških je hruška. V tem primeru je poudarek na bokih. Kulgavchuk je dejal, da morajo dame s takšno postavo paziti na svojo težo.

Atletska postava

Tretja vrsta postave je t. i. pravokotnik ali atletska postava. Zdravnik priporoča ženskam s to postavo, da s svojimi oblačili poudarijo pas.

Kulgavchuk je poudaril, da so te tri vrste postav pogojno najbolj priljubljene med moškimi, obstajajo pa tudi tisti, ki jim je všeč drugačen videz žensk. Navedel je, da je izraz 'moški ljubijo z očmi' neutemeljen in da videz ni najpomembnejši parameter za izbiro partnerja. Za mnoge moške sta namreč pomembnejša značaj in smisel za humor, za nekatere pa zrelost in zanesljivost. Vsem dekletom in ženskam svetuje, naj ne obupajo, ampak naj si najdejo partnerja, ki jih bo cenil in ljubil takšne, kot so.