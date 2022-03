To so rezultati velike študije za četrti odmerek cepiva

Ločeni študiji dveh največjih izraelskih zdravstvenih ustanov kažeta, da četrti odmerek cepiva bistveno zmanjša tveganje smrti zaradi covida-19, v primerjavi z zaščito, ki jo nudijo trije odmerki cepiva. Izraelski mediji namreč poročajo, da so ti rezultati še posebej pomembni v času, ko okužba z omikron različico BA.2 povzroča povečanje števila okuženih v Izraelu in tudi v mnogih drugih državah.

Analizirani so bili razdeljeni v dve skupini; v tisto, ki so prejeli četrti odmerek (58 odstotkov) in tisto, ki niso. Raziskovalci so primerjali stopnjo umrljivosti v obeh skupinah od 10. januarja, teden dni po odobritvi četrtega odmerka, in 20. februarja. Rezultati so pokazali, da je četrti odmerek zmanjšal tveganje smrti pri starejši populaciji za 78 odstotkov.

Zakaj je cepljenje pomembno tudi pri omikronu?

Študijo, ki je bila izvedena v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede na univerzi Ben-Gurion, še niso pregledalo in je trenutno v pripravi za objavo v medicinski reviji.

Doron Netzer iz Clalita je pojasnil pomen rezultatov zaradi prevladujočega mnenja, da različica omikrona povzroča blago bolezen in da dodatno cepivo ni potrebno.

»Rezultati študije kažejo, da je četrti odmerek v veliki meri povezan z zmanjšano umrljivostjo zaradi koronavirusa, vključno z omikronom,« je dejal dr. Netzer. Študija fundacije Maccabi je preučevala učinkovitost cepiva devet tednov od januarja do marca med 100.000 člani, 60-letniki in starejšimi, cepljenimi s tremi odmerki. Izkazalo se je, da je četrti odmerek 73 odstotkov učinkovitejši pri preprečevanju hude bolezni kot 'samo' trije odmerki. Manj kot en odstotek udeležencev študije, ki so bili cepljeni z vsaj tremi odmerki, je imelo namreč hude simptome covida-19.

Zmanjša se tveganje za okužbo, zaščita pa izgine hitreje kot pri tretjem odmerku

Rezultati so pokazali tudi učinkovitost proti okužbi s koronavirusom. Tri tedne po prejetju četrtega odmerka se tveganje za okužbo zmanjša za 64 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki so prejeli le tri odmerke, deset tednov po cepljenju pa tveganje pade na 29 odstotkov, kar pomeni, da dodatna zaščita izgine hitreje kot po tretjem odmerek. Raziskovalci so povedali, da so potrebne nove študije v daljšem obdobju, da se določi trajanje zaščite, ki jo nudi četrti odmerek.

31 dolarjev bonusa za cepljeno osebo

Omenimo še, da sta izraelski premier Naftali Bennett in zdravstveni minister Nitzan Horowitz zdravstvenim ustanovam ponudila 31 dolarjev bonusa za vsako osebo, starejšo od 60 let, ki prejme četrti odmerek.