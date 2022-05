To so razlogi, zakaj cepljenje ohranja življenja

V zadnjih desetletjih je bilo s cepljenjem preprečenih več smrti kot s katerim koli drugim zdravstvenim ukrepom. Pomembno je, da se zanj odločamo na osnovi dejstev, pravijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na njihovi spletni strani najdemo zanesljive informacije, znanstveno podprte nasvete glede cepljenja, pripravljene na osnovi dela naših in tujih strokovnjakov javnega zdravja.

Mnogih zdravstvenih tegob danes ni več. FOTO: Getty Images

Program v Sloveniji zagotavlja cepljenje proti številnim nalezljivim boleznim vsem otrokom in mladostnikom pa tudi odraslim in starostnikom z različnimi zdravstvenimi indikacijami za cepljenje.

Pravičen dostop do cepiv

Več kot dve stoletji so cepiva pomagala narediti svet varnejši – od prvega, razvitega za zaščito pred črnimi kozami, do najnovejših cepiv mRNA, ki se uporabljajo za preprečevanje težjih oblik covida-19, pravijo na NIJZ in poudarjajo, da nas ščitijo kot posameznike in nam pomagajo zaščititi drug drugega kot člane (svetovne) skupnosti. Vse do 30. aprila poteka letošnji Evropski teden cepljenja z geslom Dolgo življenje za vse.

»Njegov cilj je okrepiti pomen pravičnega in razširjenega dostopa do cepiv ter prispevati k dolgemu in zdravemu življenju vseh. Zaradi vojne v Ukrajini in pričakovanja več beguncev iz Ukrajine smo pripravili priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine,« pravijo na NIJZ. Dodajajo, da je vojna v tej državi povzročila moteno preskrbo s cepivi proti otroškim nalezljivim boleznim, ne zgolj proti covidu-19, kar pomeni tveganje za zdravje otrok iz Ukrajine.

»Zaradi teh izzivov je pomen univerzalnega dostopa do cepiv jasnejši kot kadar koli. Pozornost in prizadevanje je treba usmeriti v ozaveščanje o pomenu in koristih cepljenja za preprečevanje nalezljivih bolezni in ohranjanje javnega zdravja vseh prebivalcev na evropski in svetovni ravni.«

Cepljenje proti črnim kozam v 18. stoletju je zgodovinski mejnik pri obvladovanju nalezljivih bolezni in pandemij.

Mimogrede: več kot 600 milijonov ljudi v evropski regiji je bilo cepljenih proti covidu-19, s čimer so rešili veliko življenj. Študija SZO Evropa in Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni je ocenila, da je bilo v prvih 11 mesecih uvedbe cepljenja v 33 državah po vsej Evropi rešenih 470.000 življenj med osebami, starimi 60 let in več.

Kako deluje?

Znano je, da cepljenje dokazano zaščiti pred nalezljivimi boleznimi. Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali pa se je njihovo število bistveno znižalo. Tako se ne srečujemo več z obolelimi otroki, priključenimi na dihalno napravo zaradi paralize dihalnih mišic, ki bi jo povzročil virus otroške paralize, ne vidimo več otrok, ki bi se dušili zaradi davice, ali z možgansko okvaro zaradi ošpic, še pravijo na NIJZ.

Cepljenje je postopek, s katerim izzovemo odpornost proti različnim nalezljivim boleznim. V telo vnesemo oslabljene ali uničene povzročitelje nalezljivih bolezni ali njihove sestavine, ti pa spodbudijo imunski sistem, da izdela protitelesa proti povzročiteljem teh bolezni. Prvi in najpomembnejši cilj cepljenja je učinkovita zaščita posameznika pred boleznijo.

Ščitijo nas kot posameznike in nam pomagajo zaščititi drug drugega kot člane skupnosti.

Kot pravijo na NIJZ, lahko s precepljenostjo za nekatere bolezni, ki se širijo s stiki med ljudmi, kot so ošpice, rdečke, mumps, otroška paraliza, davica, dosežemo t. i. kolektivno imunost, s katero preprečimo širjenje bolezni v populaciji. Na ta način zaščitimo tudi tiste, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo prejeti odmerka.