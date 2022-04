To so prvi simptomi okužbe s salmonelo: na kaj morate biti še posebej pozorni?

Primer triletne deklice Brooklyn-Mai, ki se je po besedah njen mame Charlotte Wingfield okužila s salmonelo v čokoladi Kinder in skoraj umrla, je šokiral svet. A to ni edini primer v zadnjih dneh. V preteklem tednu so iz strahu pred salmonelozo iz trgovin po Evropi, tudi v Sloveniji, umaknili nekatere izdelke italijanskega proizvajalca, po zadnjih podatkih pa je bilo potrjenih 63 primerov zastrupitve.

Salmonele so bakterije, ki povzročajo okužbe pri živalih in ljudeh. Pri človeku povzročajo različne klinične slike črevesnih okužb (klicenoštvo brez simptomov, vnetje želodčne in črevesne sluznice z bruhanjem, drisko – akutni gastroenterokolitis, trebušni tifus, paratifus, bakteriemijo z zunaj črevesnimi žarišči ali brez njih, sepso). Bolezni, ki jih povzročajo bakterije iz rodu salmonel, imenujemo salmoneloze.



Vir: Nijz

Kako se prenaša salmonela?

Najpogosteje se to zgodi, ko je hrana premalo toplotno obdelana (meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, jajca in iz njih pripravljeni izdelki – kreme, torte, peciva, sladoled). Treba je opozoriti, da se salmonela ne prenaša le s hrano, ki je »okužena«, temveč tudi s človeka na človeka. To pomeni, da lahko oseba, ki je okužena s salmonelo, to prenese na drugega človeka s fizičnim stikom.

Prvi simptomi salmoneloze

Prvi simptomi okužbe, ki se lahko pojavijo od 30 minut do tri dni po zaužitju okužene hrane, so:

slabost

bruhanje

driska

bolečine v trebuhu in krči

glavobol

vročina

šibkost

kri v blatu

Kakšni so znaki resne okužbe?

Klinična slika je lahko od blage do hude in zahteva hospitalizacijo. Pogosta driska in bruhanje lahko povzročita veliko izgubo tekočine in elektrolitov. Težja klinična slika pomeni, da je prišlo do dehidracije, ki se kaže s suhimi usti, suhim jezikom, obloženim z belimi oblogami, temnejšim urinom in hitrim bitjem srca.

Prehrana igra pomembno vlogo pri zdravljenju salmonele, zato naj jedilnik sestavljajo čaji (meta, kamilica), mineralna voda, slana juha (zaradi elektrolitov), ​​jogurt in pusto meso.